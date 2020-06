Krzysztof Bosak był gościem Andrzeja Stankiewicza w „Onet Opinie”. Kandydat Konfederacji odniósł się m.in. do pytania o prawa homoseksualistów.

Dziennikarz Onetu zapytał, czy Krzysztof Bosak w jakikolwiek sposób ułatwiłby kwestie dziedziczenia czy dostępu do informacji medycznej w sytuacjach nagłych homoseksualistom.

– Konserwatywny punkt widzenia jest taki, że jeżeli możemy ułatwić obywatelom życie , to trzeba to zrobić – niezależnie jakie mają preferencje seksualne. Uważam, że heteroseksualiści w tym samym stopniu zasługują na różne ułatwienia, co homoseksualiści i wszelkie inne pięćdziesiąt-ileś płci, które Facebook wyróżnił, czy orientacji seksualnych z tych nowych lewicowych katalogów orientacji. Natomiast nie ma żadnego powodu, żeby system prawny wyróżniał jakąkolwiek formę kontaktów seksualnych, bo po prostu nie ma do tego żadnego powodu – mówił Bosak.

Jak podkreślał kandydat Konfederacji, rozwiązaniem problemu udzielania informacji medycznych byłoby stworzenie specjalnego rejestru.

– Tak jak trzeba zadbać o spisanie testamentu, tak trzeba zadbać o uzupełnienie rejestru. Uważam, że system prawny nie może przyznawać żadnych przywilejów osobom homoseksualnym, bo to jest stawianie świata na głowie – stwierdził Krzysztof Bosak.

Jak podkreślał kandydat Konfederacji, homoseksualiści „to obywatele, którzy zasługują na szacunek, zasługują na takie same prawa jak mają inni obywatele, ale nie większe”.

– Uważam, że lewica stosuje bardzo świadomie bałamutną retorykę, mówiąc o równouprawnieniu w kontekście stawiania związków osób tej samej płci obok rodziny, jako coś tak samo społecznie istotnego. To już jest manipulacja, którą uważam, że normalna większość społeczeństwa, konserwatywna większość powinna odrzucić. (…) rodzina jednak ze względu na rodzenie dzieci i ich wychowanie i cały ekosystem ekonomiczny, który się tworzy wokół wychowania dzieci ma po prostu bardzo istotną rolę i od czasów rzymskich zasługuje na ochronę – podkreślił Bosak.

Źródło: Onet