Co z wyborami 28 czerwca? Szumowski podejmie dziś ważną decyzję

Łukasz Szumowski, minister zdrowia, przekaże w piątek 19 czerwca swoje rekomendacje ws. wyborów prezydenckich.

– Dziś minister przedstawi rekomendację co do możliwości wprowadzenia obowiązkowego głosowania w gminach, w których standardowa forma głosowania mogłaby doprowadzić do wzrostu zachorowań. Decyzja zapadnie na podstawie analizy dotychczasowej zapadalności i transmisji wirusa oraz predykcji na najbliższe dni – powiedział rzecznik resortu zdrowia.

Oznacza to, że dziś dowiemy się w których gminach głosowanie będzie mogło odbyć się jedynie korespondencyjnie. Wpływ na formę głosowania będzie miał stan epidemii w tych miejscach.

Wybory prezydenckie mają odbyć się 28 czerwca. Będzie to już drugie podejście rządu PiS do ich organizacji. Pierwsze, 10 maja, nie odbyły się i była to pierwsza taka sytuacja w historii Polski po 1989 roku.

Na wybory 10 maja wydrukowano – co budzi duże wątpliwości w kwestii legalizmu – karty wyborcze. Budżet państwa kosztowało to dziesiątki milionów złotych, a karty skończyły w niszczarce.

Źródło: PAP, nczas.com