Facebook gumkuje Trumpa za symbol używany przez Antifę

Oficjalne stanowisko Facebooka ws. decyzji o usunięciu spotów wyborczych Trumpa pojawiło się w czwartek. „Usunęliśmy te wpisy i reklamy za naruszenie naszych zasad dotyczących zorganizowanej nienawiści” – stwierdził Facebook.

Jak dodaje CNBC, podstawą do takich działań miał być odwrócony czerwony trójkąt, który pojawił się w spotach Trumpa. Jest to bowiem symbol, który nazistowskie Niemcy używały do oznaczania więźniów politycznych i osób pomagających Żydom.

Sztab Trumpa podkreślił jednak, że symbol czerwonego trójkąta wykorzystuje Antifa. W rozmowie z CNN zajmujący się komunikacją Tim Murtaugh zaznaczył, że pomimo usunięcia z Facebooka spotów prezydenta USA z tym znakiem, wciąż jest on dostępny na platformie Zuckerberga jako emoji.

– Zauważamy, że Facebook nadal wykorzystuje emotikonę z odwróconym czerwonym trójkątem, który wygląda dokładnie tak samo. Ciekawe więc, że skupili się tylko na tej reklamie – podkreślił dyrektor ds. komunikacji w sztabie amerykańskiego prezydenta.

The President of the United States is campaigning for reelection using a Nazi concentration camp symbol.

Nazis used the red triangle to mark political prisoners and people who rescued Jews.

Trump & the RNC are using it to smear millions of protestors.

Their masks are off. pic.twitter.com/UzmzDaRBup

— Bend the Arc: Jewish Action (@jewishaction) June 18, 2020