Grzegorz Braun o bonie turystycznym. „Wzywam CBA do tego procederu przekupstwa”

W Sejmie trwa debata nad bonem turystycznym, czyli kolejną próbą przekupienia części elektoratu za ich własne pieniądze przez Prawo i Sprawiedliwości. Grzegorz Braun z Konfederacji stwierdził, że procederem powinno zająć się CBA.

Gorąco było podczas wystąpienia posła Grzegorza Brauna w Sejmie. Polityk wprost powiedział, co myśli o bonie turystycznym.

Oburzają to się kucharki

– Frazes, frazes w obie strony. Z jednej strony dzieci, a dlaczego nie na każdy PESEL? Dlaczego nie zwiększenie kwoty wolnej od podatku? My możemy takie rzeczy z wielkim bólem serca zaakceptować jako zwrot podatku, które państwo bez litości ściągacie – zaczął Braun.

Polityk Konfederacji zauważył, że bon turystyczny może być tylko realizowany przez przedsiębiorcę turystycznego. – Nie można ze swoim bonem turystycznym jechać tam gdzie się chce, trzeba dać zarobić pośrednikom – zauważył polityk.

– Pośrednikom w tej branży, biurom turystycznym, które bardzo popieramy i w ogóle podoba nam się to, że Polacy łebscy, zaradni, globtrotterzy jeżdżą na wszystkie strony świata, dopóki ich władza nie zamknie we własnym kraju – powiedział Braun.

Po tych słowach oburzyła się jedna z posłanek PiS, która przerywała okrzykami oburzenia wystąpienie polityka Konfederacji. Marszałek Terlecki nie interweniował, więc Braun musiał radzić sobie sam. – Oburzają to się kucharki – powiedział w kierunku posłanki PiS.

Braun wzywa CBA

– Rzecz w tym, że to jest wszystko przekupstwo. Centralne Biuro Antykorupcyjne powinno się pochylić nad każdym projektem ustawy, który przedkładacie w ostatnich miesiącach. To jest korupcja, chcecie przekupić swojego wyborce – mówił Braun.

Tym razem inny poseł zaczął okrzykami przerywać wystąpienie Brauna, a ten zaprosił go do mównicy. Wobec tego…jakże bezstronny marszałek Terlecki przywoływał Brauna, by ten mówił na temat.

– Wzywam zatem na kolejny ten projekt oszukańczy ustawowy Centralne Biuro Antykorupcyjne i przyzywam wszystkich normalnych Polaków, żeby otworzyli oczy na ten proceder przekupstwa, który podnieśliście do rangi głównej zasady ustrojowej w Rzeczypospolitej Polskiej – zakończył Braun.