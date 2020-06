Koronawirus. Wstępne, pesymistyczne dane. Odporność stadna może nigdy nie powstać. Konieczna szczepionka?

Odporność stadna na Covid-19 może nigdy nie powstać – alarmują chińscy i amerykańscy naukowcy, którzy wspólnie przeprowadzili badania nad przeciwciałami na koronawirusa.

Przebadano pracowników szpitali w Wuhan, którzy mieli bezpośredni kontakt z zarażonymi pacjentami we wczesnym stadium wybuchu zarazy. Czyli wtedy, gdy transmisja SARS-CoV-2 z człowieka na człowieka nie została jeszcze potwierdzona, a lekarze nie stosowali środków ochronnych, które wprowadzono w późniejszym okresie.

Zdaniem naukowców, co najmniej 1/4 z ponad 23 tys. przetestowanych próbek wskazywała, że na którymś z etapów pracownicy szpitala byli zarażeni koronawirusem. Tymczasem u zaledwie 4 proc. z nich organizmy wytworzyły przeciwciała.

„Jest mało prawdopodobne, aby ludzie wytwarzali długotrwałe przeciwciała przeciwko wirusowi” – taki wniosek z badań wysnuli naukowcy. Pełen raport opublikowano na branżowej stronie internetowej medRxiv.org.

Dotychczasowy model walki z koronawirusem zakładał, że wszyscy, którzy zachorowali na Covid-19 wytworzyli przeciwciała, które ochronią ich przed ponownym zakażeniem. Teraz ta teoria może upaść.

Badania wykazały również, że osoby, które najciężej przechodziły koronawirusa, wytwarzali więcej przeciwciał. Ale ok. 10 proc. z nich nie miało już ich po około miesiącu.

„Badania naukowe mają to do siebie że często różnym ośrodkom wychodzą inne wyniki, trzeba bardzo ostrożnie do nich podchodzić weryfikować w kilku źródłach z różnych krajów najlepiej” – skomentował rewelacje naukowców Dominik Starczewski, lekarz, a w przeszłości wiceprezes Stowarzyszenia KoLiber.

Dyskusja na Twitterze. Winnicki pyta o szczepionki

Wyniki badań na Twitterze przytoczył lekarz Jakub Kosikowski.

„Są przesłanki twierdzić, że ludzki organizm może nie wytwarzać stałej odporności na covid jak np. Po przechorowaniu świnki. Czyli albo szczepionka albo lek, odporność stadna może nigdy nie powstać” – skomentował.

Pytanie lekarzowi zadał poseł Konfederacji, Robert Winnicki.

„Pytanie laika: czy szczepionka nie działa na układ immunologiczny w podobnym schemacie co przebyte zakażenie?”

„Działa w podobny sposób. Dużo zmiennych i niewiadomych ale może np pozwolić uniknąć ciężkich przebiegów na jakiś czas. Szczepionki na inne choroby też mają pewien okres skuteczności. Zależy od choroby na którą chronią” – odpowiedział Kosikowski.

„A co jak ja jednak zdecyduję się nie zaszczepić, zarażę zaszczepionych?” – wtrącił inny z internautów.

„Nie mamy jeszcze szczepionki, więc nic nie wiadomo. Ale jeśli będzie tylko np. chronić przed ciężkim przebiegiem to jest taka szansa” – odpowiedział lekarz.

