Mordercze skutki rozbrajania policji. W Nowej Zelandii zginął funkcjonariusz, który interweniował przy banalnym wypadku

Do tego wydarzenia doszło w Auckland w piątek, 19 czerwca. Są to skutki eksperymentowania z policją. Po „rasistowskim” ataku na Christchurch policjantów uzbrojono.

W Auckland patrol policji (bez broni) podjechał do uszkodzonego w wypadku samochodu. Wtedy uzbrojony mężczyzna otworzył do nich ogień. Ranny został też przechodzień, a dwóch mężczyzn, z których jeden brał udział w wypadku, uciekło drugim samochodem.

Po obławie zatrzymano 24-latka, który został oskarżony o kilka przestępstw, w tym morderstwo policjanta. Zmarły funkcjonariusz jest dopiero 23. policjantem zastrzelonym na służbie w Nowej Zelandii od 1890 r.

Smutne jest, że zaledwie tydzień wcześniej policja ponownie zrezygnowała z uzbrajania patroli. Projekt rozpoczęty po atakach w Christchurch przeszedł, bo tam miał miejsce atak „białego rasisty”. Zbrojenie policji na walkę w „białymi rasistami” jest jak najbardziej OK. Kiedy jednak doszło do zabójstwa Floyda w USA, szybko policjantów rozbrojono. No i mają skutki…

Teraz policjanci ponownie, ale tylko tymczasowo, zostaną wyposażeni w broń. Niebezpieczna zabawa lewicy i premier Jacindy Ardern trwa w najlepsze. „Poprawność polityczną” powinno się leczyć!

Today’s terrible events in Auckland should put an end to certain Green MPs anti-police Demagoguery. Here is a crazy, radical idea for them: why not focus on environmental issues instead? Remember them?

— 🥝Richard Hurst🇳🇿 (@Richard21234864) June 19, 2020