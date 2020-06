Porozmawiaj z Krzysztofem Bosakiem na żywo! Wielki wiec w Warszawie już w sobotę

W sobotę w Warszawie odbędzie się największe wydarzenie tej kampanii wyborczej. Chcący poznać kandydata na prezydenta RP Krzysztofa Bosaka będą mogli się z nim spotkać i porozmawiać o naprawdę ważnych sprawach.

W sobotę 20 czerwca, o godzinie 12:00 w Parku Marszałka Rydza-Śmigłego w Warszawie odbędzie się najważniejsze wydarzenie w kampanii prezydenckiej Krzysztofa Bosaka. Do stolicy przyjadą zwolennicy kandydata Konfederacji z całej Polski.

UWAGA to już jutro❗Dołącz do najważniejszego wydarzenia tej kampanii i zaproś znajomych!… Publisert av Konfederacja Torsdag 18. juni 2020

To wyjątkowa szansa, by poznać posła i zadać mu pytania. I to te naprawdę istotne, a nie z „debaty” TVP.

Konfederacja zachęca uczestników do zebrania na spotkanie polskich flag. – Musi być nas jak najwięcej, zapraszamy wszystkich z całej Polski. Niech tego dnia morze biało-czerwonych flag zaleje ulice stolicy – czytamy na stronie Konfederacji.

– Pokażmy nasza siłę, pokażmy, że najlepszym kandydatem na prezydenta jest Krzysztof Bosak. Jeśli nie jest ci obojętna przyszłość naszej Ojczyzny – musisz tam być! W tej trudnej i nierównej walce potrzebujemy Twojego wsparcia. Zobaczycie tam nie tylko naszego kandydata, ale również pozostałych liderów Konfederacji! – dodają organizatorzy.

Źródło: Konfederacja Facebook