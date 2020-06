Rafał Trzaskowski jeździ do ludzi z suflerem w uchu? Dziwaczna sytuacja podczas konferencji [VIDEO]

Rafał Trzaskowski idzie w ślady Bronisława Komorowskiego? Podczas konferencji zarejestrowano dziwne zachowanie kandydata PO-KO na prezydenta.

Internauci zauważyli, że podczas konferencji prasowej Rafał Trzaskowski przyciskał palec do ucha, tak jakby miał tam ukryty głośnik. Rafał Romanowski z PiS twierdzi, że to sufler.

„No mistrzu. Trzaskowski zrobił zdecydowany postęp. Komorowski potrzebował spikerki do podpowiadania, Kidawa-Błońska potrzebowała promptera, a „Dubler 2020″ tylko słuchawki w uchu, inaczej ani rusz” – napisał na Twitterze.

Czego dotyczyła konferencja?

– Jako prezydent RP powołam pełnomocniczkę ds. kobiet i radę ds. kobiet, zadbam też, by kobiety miały jak najwięcej do powiedzenia w mojej kancelarii – zapowiedział Rafał Trzaskowski.

Przypomnijmy, że taka pełnomocniczka jest już w warszawskim ratuszu. Trzaskowski przekonuje, że sprawy kobiet są dla niego bardzo ważne.

Mężczyźni i ich problemy interesują go już mniej. Warszawski radny PiS Dariusz Lasocki postulował powołanie rzecznika ds. mężczyzn – wszystko dlatego, że panowie są największą warszawską mniejszością (813 tys. mężczyzn wobec 956 tys. kobiet).

Ratusz odpowiedział Lasockiemu w rażącą seksistowski sposób uznając jego wniosek za absurdalny. Tymczasem 86% samobójców to mężczyźni, 20% mężczyzn ofiarą przemocy psychicznej, wobec 16% kobiet, 8% ojców nieświadomie wychowuje nieswoje dzieci, co najmniej 30% oskarżeń o molestowanie w trakcie rozwodów jest fałszywych, 92% bezdomnych to mężczyźni, którzy ulegają też 2x częściej wypadkom w pracy, wykonując cięższe zawody.

Jak widać, warszawski ratusz woli zajmować się problemami wyimaginowanymi i wpisującymi się w lewicową propagandę niż prawdziwymi, realnie dotykającymi ludzi. Taką politykę Trzaskowski zamierza kontynuować jako prezydent.