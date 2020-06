Tak działa demokracja Demokratów. Burmistrz wspierała rozruchy i plądrowanie miast. Gdy zniszczono jej dom, mówi o terroryzmie [VIDEO]

Burmistrz miasta Olympia Cheryl Selby wspierała bandy Antify i BLM plądrujące i demolujące miasta. Do czasu, gdy nie zniszczono jej własnego domu.

Od blisko 3 tygodni trwają w Stanach Zjednoczonych rozruchy band Antify i BLM demolujących i plądrujących miasta, dokonujących napadów. Wspierają je Demokraci.Wśród nich burmistrz miasta Olympia ze stanu Waszyngton. Ten stan jak i pozostałe leżące na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych są rządzone przez skrajnie lewicowe skrzydło Demokratów.

Nie mogło się obyć więc bez protestów w Olympia. W Waszyngtonie, w którym jest bardzo niewielu czarnoskórych mieszkańców działają głównie bandy Antify i to one własnie wszczęły rozruchy w mieście. Przez miasto przeszła czereda faszystów niszcząc znaki drogowe, witryny biur, sklepów i restauracji.

W pewnym momencie banda dotarła pod dom mocno postępowej burmistrz Cheryl Selby, wymazała go farbami, pokryła napisami. Spalono tez amerykańską flagę. Wznoszono także okrzyki, by zlikwidować policję. Zrobiono to mimo, iż postępowa burmistrz w swoim oknie umieściła skrót BLM – Black Lives Matter oznaczający poparcie dla rasistowskich band.

Samej burmistrz, ani jej rodziny nie było wtedy w domu.Gdy dowiedziała się o całym zdarzeniu wpadła w strach i rozpacz. – Naprawdę próbuję to przetrawić – powiedziała w rozmowie z dziennikiem „The Olympian” przez telefon. – To jest jak wewnętrzny terroryzm. To niesprawiedliwe. To boli.

Tej nocy bandy Antify pokryły farbą i napisami wiele witryn w w Olympia, a także miejscowy kościół. Rozruchy mają wsparcie Demokratów. Członkowie sztabu wyborczego ich kandydata na prezydenta Joe Bidena wspierają je finansowo. Wiadomo, że co najmniej 13. z nich wpłacało pieniądze na konta band.

Demokraci liczą, że wzbudzając emocje, nienawiść i protesty doprowadzą do destabilizacji w całym kraju i to pomoże im w listopadzie wygrać wybory prezydenckie. Wspierają też żądania zmniejszenia finansowania policji i ograniczenia jej uprawnień. W wielu miastach i stanach wręcz blokują podlegające im siły porządkowe od interwencji. To doprowadziło m.in. tego, że część lezącego w Waszyngtonie Seattle jest teraz okupowana przez bandy Antify i BLM. W Minneapolis całkowicie rozwiązano policję. Na jej miejsce ma powstać jakaś nowa forma straży. Na razie nie wiadomo jaka, a policjanci z miasta działają w stanie „zawieszenia”.