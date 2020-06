W odmętach lewackiego szaleństwa. Śledztwo w sprawie lin do ćwiczeń zwisających z drzew. To „zbrodnia nienawiści” [VIDEO]

Burmistrz Portland nakazała miejscowej policji wszczęcie śledztwa w sprawie lin do ćwiczeń zawieszonych na drzewach w miejscowym parku. Według niej to symbole rasistowskie, więc popełniono „zbrodnię nienawiści”. Liny do ćwiczeń zawiesił murzyn.

Portland to największe miasto w Orego i siedziba najbardziej agresywnych band faszystowskiej Anify. Kilka miesięcy temu czarnoskóry Victor Sengbe wraz z przyjaciółmi zawiesił na drzewach miejscowego parku liny. Służyły one do ćwiczeń i zabawy jako huśtawki. Teraz należąca do Partii Demokratów skrajna lewaczka Libby Schaaf nakazała miejscowej policji wszcząć śledztwo w tej sprawie twierdząc, że może chodzić o ‚zbrodnie nienawiści”. „Dowody” zbrodni przekazano też FBI.

Według niej to rasistowskie symbole, jak pętle i sznury na których wieszano czarnoskórych. – Musimy podjąć działania. Nie możemy do tego lekko podchodzić. To symbole rasistowskiej przemocy – oznajmiła na konferencji prasowej. Dodała też, że kazała swoim służbom usunąć liny z parku jako „symbole nienawiści”. – Jakże uprzywilejowani są ci, którzy nie czują przerażenia, gdy widzą zwisającą z drzewa linę. To przywilej, którym tak wielu naszych afroamerykańskich obywateli nie może się cieszyć – tłumaczyła.

Burmistrz przekonywała, że nie ma znaczenia w jakim celu zawieszono owe liny, bo i tak „symbolizują, nienawiść przemoc, gwałty, tortury”.

Liny zdjęto, śledztwo zostało rozpoczęte i nie pomogły nawet wyjaśnienia czarnoskórego Victora Sengbe, który liny rozwieszał i pokazywał filmy z tego jak są używane do ćwiczeń i zabawy. – Z dziesiątków, setek i tysięcy ludzi, którzy przechodzili obok, nikt nie pomyślał, że chodzi o pętle. Ludzie używali ich do ćwiczeń. To był naprawdę fajny dodatek do parku, który próbowaliśmy stworzyć – powiedział w rozmowie ze stacją KGO-TV.

Nawet nie chce nam się rozważać jakie rzeczy, narzędzia, przedmioty codziennego użytku zostaną wkrótce uznane przez światowe lewactwo za symbole nienawiści i rasizmu.