Właściciel Uncle Ben’s bije się w piersi za „białą supremację”

Kultowa marka zmieni się pod wpływem „antyrasistowskich protestów”. W logo Uncle Ben’s widnieje uśmiechnięty czarnoskóry mężczyzna. Właściciel marki sam jednak wyszedł z taką inicjatywą. Nie wiadomo jeszcze „jakie będą dokładnie zmiany ani terminy ich wprowadzenia”. Mars Inc. bierze pod uwagę różne możliwości.

„Jako marka globalna wiemy, że jesteśmy odpowiedzialni za zajęcie stanowiska w walce z uprzedzeniami rasowymi i niesprawiedliwością. Kiedy słuchamy głosów konsumentów, zwłaszcza w społeczności czarnych, oraz głosów naszych współpracowników na całym świecie, zdajemy sobie sprawę, że teraz jest właściwy czas, aby rozwinąć markę Uncle Ben’s, w tym jej wizualną tożsamość, co zrobimy” – czytamy w oświadczeniu.

Logo i nazwa Uncle Ben’s zostały wprowadzone w 1946 roku. Nie są to przypadkowe znaki, są bowiem inspirowane realnymi osobami. Na stronie internetowej marki widnieje informacja, że nazwa wzięła swój początek od czarnoskórego rolnika, zwanego właśnie wujkiem Benem. Z kolei inspiracją dla logo był szef kuchni i kelner z Chicago – Frank Brown.

Nie jest to jedyna taka zmiana na amerykańskim rynku. Wcześniej PepsiCo, producent Pepsi-Coli, poinformował, że wycofuje swoją markę śniadaniową Aunt Jemima. W tym przypadku firma, nazwa i logo mają aż 130 lat. To tak jakby z Polski zniknęły Wedel czy Winiary.

„New York Times” twierdzi jednak, że „biali Południowcy używali kiedyś określenia «wujo» i «ciocia» jako określenia dla starszych Murzynów, ponieważ odmawiali zwracania się do nich «pan» i «pani»”. Koncerny stwierdziły więc, że określenia „Uncle” i „Aunt” w nazwach ich marek są „rasistowskie”.

As Cream of Wheat mascot follows Aunt Jemima & Uncle Ben out the door, who really benefits from this purge? https://t.co/ywvEATDGF2 pic.twitter.com/uJfzGFxlqx

— Copperino (@ChontaConPalta) June 19, 2020