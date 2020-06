Zdobywcy meczetu w Poitiers z 2012 roku uniewinnieni

W 2012 roku działacze Pokolenia Tożsamości opanowali na kilka godzin budynek nowo budowanego meczetu w Poitiers. Wywiesili transparenty. Przypomnieli, że to niemal na miejscu pola bitwy, w której Karol Młot powstrzymał nawałę islamską, współcześnie buduje się meczety.

O sprawie było bardzo głośno, a młodzi aktywiści Pokolenia Tożsamości wylądowali przed wymiarem sprawiedliwości. Pięciu działaczy zostało uznanych za winnych i skazanych w 2017 r. Otzrymali kary więzienia w zawieszeniu i wysokie grzywny (10 tys. euro).

Złożyli apelację i obecnie Sąd Apelacyjny w Poitiers wyrokiem z 19 czerwca uznał ich za niewinnych zarzutu „podżegania do nienawiści rasowej”. Co ciekawe publiczne radio lokalne France Bleu Vienne, komentuje, że wyrok oznacza „lekceważenie muzułmańskiej społeczności Poitiers i jej imama Boubakera El-Hadja Amora.”

Defenders of Europe judged for occupying a mosque under construction in Poitiers. Trial on October 20th.@G_IDENTITAIRE @DamienRieu pic.twitter.com/bZfKX4bNNt — Paul-Henri Mann (@_No_Name_No1) September 23, 2017

„To zwycięstwo i ulga. Byliśmy ofiarami prześladowań ze strony wymiaru sprawiedliwości i objęto nas kontrolą prokuratorską, niczym największych przestępców” – mówił Damien Rieu, jeden ze ściganych działaczy i rzecznik stowarzyszenia Génération Identitaire. Rieu podziękował za liczne wyrazy wsparcia moralnego i finansowego w czasie 8-letniej batalii prawnej.

Merci à tous ceux qui nous ont soutenu moralement et financièrement depuis 8 ans face à cette persécution judiciaire inédite. Cette victoire sur les islamistes Frères musulmans est historique et elle doit en appeler 1000 autres partout en France ! Ne reculons plus ! — Damien Rieu (@DamienRieu) June 19, 2020

Pokolenie Tożsamości od lat zwraca uwagę na islamizację Francji o jest oskarżane przez władze o budzenie nienawiści rasowej. Ostatnie głośne akcje stowarzyszenia to m.in. zwrócenie uwagi na islamskie wezwania do modłów we francuskich miastach? Było też utworzenie społecznej straży, która patrolowała granice alpejskie z Włochami. Miało to zwrócić uwagę na bezkarne przekraczanie granicy przez nielegalnych migrantów.

☪️ Ciekawostka. Wielki Meczet w Poitiers nosi nazwę Balat el-Szuhada czy Droga Męczenników. To arabska nazwa bitwy pod Poitiers (732), w której Frankowie Karola Młota zatrzymali inwazję Arabów na Europę. "Meczet znajduje się przy drodze, którą szli na podbój islamscy zdobywcy" pic.twitter.com/dQPGNeR7Qu — Adam Gwiazda (@delestoile) June 19, 2018

Źródło: Valeurs Actuelles