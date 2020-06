Cejrowski wszystko przewidział. Hołownia przyłączy się do KO? „SE”: Trwają rozmowy!

Czy po wyborach prezydenckich Szymon Hołownia będzie tworzył swoją partię, czy może zgłosi akces do Koalicji Obywatelskiej – zastanawia się sobotni „Super Express”. Gazeta powołując się na nieoficjalne informacje podaje, że pierwsze wstępne rozmowy w sprawie dołączenia do KO miały odbyć się niedawno. Podobny scenariusz przewidział kilka dni temu Wojciech Cejrowski.

„Wszystkie ręce na pokładzie się liczą, żeby zatrzymać PiS” – powiedział „SE” wiceszef PO Tomasz Siemoniak. Gazeta podnosi, że do niedawna Hołownia zajmował w sondażach drugie miejsce za Andrzejem Dudą, ale kiedy Małgorzatę Kidawę-Błońską zastąpił Rafał Trzaskowski, Hołownia ma niemal trzykrotnie mniejsze poparcie od kandydata KO.

Ten mechanizm pokazuje, że elektorat Hołowni i Trzaskowskiego to w dużej mierze ludzie o podobnych poglądach i preferencjach politycznych. W wywiadzie dla radia Wnet, Cejrowski kilka temu przewidywał, że Hołownia odda swoje poparcie kandydatowi KO. Zastanawiał się tylko kiedy to nastąpi. – Tuż przed wyborami Hołownia zrezygnuje na rzecz Trzaskowskiego i poprosi swoich zwolenników, by zagłosowali na Trzaskowskiego. Bo jest taka dziejowa konieczność – wyjaśniał. Dodał, że ewentualnie Hołownia będzie żył marzeniami i poprze prezydenta Warszawy dopiero w II turze.

Źródła: PAP, NCzas.com, Wnet