Duda chroniony jak Mahomet? Właściciel furgonetki z karykaturą prezydenta usłyszał zarzuty [FOTO]

W okresie przedwyborczym Andrzej Duda jest w Polsce traktowany jak Mahomet w Islamie. Za karykaturę prezydenta można zostać ukaranym.

46-latek z Gdańska dostanie zarzuty, bo na swojej furgonetce umieścił napis „Wolę w szambie zanurkować niż na Dudę zagłosować”. Obok hasła wstawił zdjęcie Andrzeja Dudy w czapce klauna.

Żadnych wulgaryzmów, żadnych obraźliwych zwrotów kierowanych wprost do prezydenta. No, a zdjęcie? Zwykła karykatura i to też nie jakaś strasznie ostra.

Ktoś jednak stwierdził, że to już się podpina pod „obrazę głowy państwa”. Jakiś donosiciel przyuważył kierowcę w gdańskiej Oliwie i zadzwonił na policję.

– Kierujący samochodem dostawczym 46-latek został zatrzymany po zgłoszeniu mieszkańca Gdańska, który zrobił zdjęcia tego samochodu. Po zakończeniu przesłuchania mężczyzna usłyszał zarzut znieważenia prezydenta RP. Następnie został zwolniony do domu, samochód został mu zwrócony. O dalszym postępowaniu zadecyduje prokurator – przekazała w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Właściciel furgonetki twierdzi, że nie da się zastraszyć i napisu nie ściągnie. Cała sprawa jest bulwersująca, bo podobne karykatury polityków od lewa do prawa, umieszczane są w periodykach politycznych regularnie.

Wcześniej nie pozywano ludzi za karykaturę bądź satyrę na władzę. Najwidoczniej jednak, w okresie przedwyborczym Andrzej Duda jest traktowany jak Mahomet w Islamie. Za karykaturę prezydenta grozi kara.

