Im już wolno wszystko? Napaść w sklepie w biały dzień [VIDEO]

W sieci pojawiło się nagranie z zajścia w znanej amerykańskiej sieci Macy. Brutalny czarnoskóry „obijający białego rasistę” stał się hitem sieci.

Jednak sprawa nie jest do końca jasna. Wersja obrońców czarnoskórego klienta różni się od wersji właścicieli sklepu.

Zdaniem zwolenników napastnika ekspedient rozmawiał przez komórkę. Gdy klient spytał go o coś, ten odpowiedział i wrócił do rozmowy.

Wówczas swojemu rozmówcy miał powiedzieć „no one, just some nigger” – „a nikt, tylko jakiś czarnuch”. Tu zaczyna się nagranie, które obiegło Internet.

A man at a store in #Flint allegedly referred to a Black man in the store as a “n***er” while talking on the #phone .

The Black man overheard him, then things went left.#CleanUpOnAisle3#Ogun#NoAntiBlackRacism pic.twitter.com/8XNYgwxb5K

— Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) June 17, 2020