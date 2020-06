„Jarek, czemu nie poleciałeś z bratem?” na taksówce. Kierowca został zwolniony [FOTO]

Taksówkarz ze Szczecina umieścił na swoim samochodzie napis „Jarek, czemu nie poleciałeś z bratem?”. Na grafice był jeszcze samolot i drzewo. Kierowca stracił pracę, a sprawą zajmie się policja.

„Wyobrażacie sobie taką taksówkę z napisem obraźliwym wobec Tuska,czy Budki?Przecież gdyby coś takiego się zdarzyło, firmę spotkałaby nagonka.A w obronie obrażonych wystąpiliby znowu oburzeni artyści, dziennikarze, powstańcy i Komisja Europejska.A tu cisza. Autorytety zaniemówiły” – napisała na Twitterze Maria Koc, senatora PiS.

„Kierowca samodzielnie postanowił umieścić taki komunikat, jedyne co możemy zrobić to wyciągnąć konsekwencje, co zrobiliśmy natychmiastowo” – napisała korporacja taksówkarska w oświadczeniu.

Kierowca nie tylko stracił pracę, ale sprawą zajmie się również policja.

Źródło: Onet.pl