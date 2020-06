Miała być parada równości, a jest wiec Bosaka. Zaraza go nie powstrzymała [FOTO]

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie przypomniała, że dziś przez stolicę Polski miał przejść marsz równości. LGBT przemógł jednak koronawirus. Wiec Krzysztofa Bosaka odbył się mimo epidemii i zgromadził tłumy.

„Warszawska Parada Równości odbywałaby się dziś, gdyby nie COVID-19” – napisała w sobotę na Twitterze ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

Wpis opatrzono zdjęciem tęczowych flag zamieszczonych na budynkach placówki dyplomatycznej.

Tęczowej parady nie ma. Zaraza nie przeszkodziła jednak Krzysztofowi Bosakowi w organizacji wiecu wyborczego. Na spotkanie z kandydatem Konfederacji na prezydenta przyszły tłumy.

Sommer: polska ambasada powinna wywiesić „stop 447”

Wracając do tego co zrobiła amerykańska ambasada w Polsce. Redaktor Naczelny „Najwyższego Czasu!” ma pomysł na to, jak Polacy mogliby się „odwdzięczyć” Amerykanom.

„Może w odpowiedzi na polskiej ambasadzie powinno się zawiesić baner STOP 447?” – zastanawia się na Twitterze dziennikarz.