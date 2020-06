Najnowszy sondaż prezydencki. Bosak dogania Hołownię. Druga tura niepewna [SONDAŻ]

Prorządowy tygodnik „Do Rzeczy” opublikował nowy sondaż. Wyniki okazały się zaskakująco dobre dla Krzysztofa Bosaka.

Pracownia Estymator przygotowała sondaż prezydencki na zlecenie bliskiego PiS tygodnika „Do Rzeczy”. Wyniki opublikowano w sobotę i są zastanawiające.

Z badania dla prorządowego tygodnika wynika, że w I turze Andrzej Duda dostałby 44,6 proc. głosów. Kandydat PiS nie wygrałby zatem w jednej turze, na co liczyła partia Jarosława Kaczyńskiego.

Drugie miejsce zajął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jego wynik to 29,3 proc. głosów.

Ciekawie wygląda za to II tura. Z badania wynika bowiem, że stosunek głosów dla Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego to 50,9 do 49,1 proc.

Oznacza to, że już teraz upadek prezydenta z PiS to kwestia kilkuset głosów.

Równie interesujące wypadają kolejne miejsca w I turze wyborów. Z badania dla bliskiego PiS tygodnika wynika, iż trzecie miejsce wciąż utrzymuje Szymon Hołownia.

Prezenter TVN ma już jednak tylko 8,9 proc. głosów. Tuż za nim rośnie natomiast Krzysztof Bosak.

Kandydat Konfederacji w badaniu zdobył 7,3 proc. głosów i wiele wskazuje na to, że ma szansę wejść na podium. Następne miejsce zajął lider PSL.

Władysław Kosiniak-Kamysz zdobył w badaniu 6,9 proc. Natomiast kandydat Lewicy Robert Biedroń zaledwie 2,1 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 18-19 czerwca 2020 roku na próbie 1017 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię (w wyborach do Sejmu) i na jakiego kandydata (w wyborach prezydenckich) będą głosować.

Źródło: Do Rzeczy