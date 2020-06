ONZ już oficjalnie wspiera faszystowską Antifę. Jej „eksperci” od Sorsa krytykują administrację Trumpa za twierdzenie, że to organizacja terrorystyczna

Biuro Wysokiego Komisarza Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych wydało oświadczenie w sprawie wypowiedzi Prokuratura Generalnego Stanów Zjednoczonych, który stwierdził, że Antifę należy uznać za wewnętrzną organizację terrorystyczną. Jak napisano, eksperci ONZ uznali że „narusza to prawo do wolności wypowiedzi i pokojowego zgromadzania się”.

Jednym z ekspertów cytowanych w oświadczeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych jest Fionnuala Ní Aoláin, specjalna sprawozdawca ONZ ds. Promocji i ochrony praw człowieka i podstawowych wolności. Pełni ona również funkcję przewodniczącej zarządu programu finansowanej przez Sorosa fundacji Open Society Foundations Women.

„Międzynarodowe prawo dotyczące praw człowieka chroni prawo do wolności wypowiedzi, zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń”, oznajmiła Fionnuala Ní Aoláin. „Jest godne ubolewania, że ​​Stany Zjednoczone zdecydowały się odpowiedzieć na protesty w sposób podważający te podstawowe prawa”. Pracująca dla Sorosa Ní Aoláin dodała, że: „luźne stosowanie retoryki terroryzmu podważa uzasadnione protesty i tłumi wolność słowa w Stanach Zjednoczonych, która była znakiem rozpoznawczym amerykańskich wartości konstytucyjnych i latarnią morską dla innych”.

O oświadczeniu poinformowało m.in Biuro Narodów Zjednoczonych w Genewie (UNOG), które odsyłając do niego opublikowało na swym oficjalnym koncie na Twitterze flagę faszystowskiej Antify.

ONZ wydało oświadczenie zaledwie dwa dni po tym jak we Francji aresztowano 26 faszystów Antify, po tym jak wzniecali rozruchy i demolowali Paryż w czasie manifestacji pracowników służby zdrowia.

Antifa wraz z BLM stoi też za ostatnimi rozruchami w Stanach Zjednoczonych w czasie których dochodzi do plądrowania miast, podpaleń, napadów, starć z policją o masowego już w tej chwili obalania i niszczenia pomników. Jej członkowie nie ukrywają, że traktują przemoc jako jedno z narzędzi do zdestabilizowania poszczególnych pastw i zaprowadzenia własnych faszystowskich porządków.

ONZ po raz kolejny udowadnia, że wraz ze swymi agencjami forsuje lewicową globalną agendę i całkowicie zrywa z ideałami, które stały za jej powołaniem. Udowadnia też, iż stała się kolejną międzynarodowa organizacją uzależnioną od miliardera Sorosa, który pierwsze swe wielkie pieniądze zdobył szabrując pożydowskie mienie.

UN #HumanRights experts express profound concern over a recent statement by the US Attorney-General describing #Antifa and other anti-fascist activists as domestic terrorists, saying it undermines the rights to freedom of expression and of peaceful assembly in the country. pic.twitter.com/2Pz2dMyq8k

— UN Geneva (@UNGeneva) June 19, 2020