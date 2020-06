Patryk Vega zapowiada film „Small World”. Premiera wcześniej niż planowano? [VIDEO]

Patryk Vega lubi szokować. Dwa jego nadchodzące filmy mogą przyciągnąć do kin tłumy tęskniących za wielkim ekranem.

Już wkrótce do kin ma trafić film „Pętla”, którego reżyserem jest Patryk Vega. Film opowiada o największej aferze ostatnich lat, czyli aferze podkarpackiej.

Przypomnijmy – według śledczych bracia R. pod parasolem CBŚ Policji z Podkarpacia otworzyli sieć burdeli. W agencjach bogaci i wpływowi mogli korzystać z usług prostytutek – w tym nieletnich.

Aby oczyścić teren z konkurencji i przeciwników braci R. CBŚ miało zabrać się za boksera Dawida „Cygana” Kosteckiego. Ten w ramach rewanżu ujawnił co tak naprawdę dzieje się na podkarpaciu.

Okazało się, że w agencjach rejestrowano spotkania VIP-ów z prostytutkami. Materiały – w tym pedofilskie – miały doprowadzić do powstania gigantycznej biblioteki haków.

„Cygan” został znaleziony martwy, rzekomo po tym, jak powiesił się na prześcieradle, leżąc w łóżku pod kołdrą. Prokuratura od początku przekonywała, że było to tylko samobójstwo.

Drugi film Patryka Vegi to „Small World”. Premierę planowano na grudzień, ale możliwe, że w związku z masowym przesuwaniem zagranicznych premier, trafi on do kin wcześniej.

„Small World” to z kolei opowieść o handlu żywym towarem. Również dziećmi…

– Ten film mnie prawie zabił i jego konsekwencje pewnie ponoszę do dziś – powiedział w magazynie #HOT Vega.

Bohaterką filmu jest czteroletnia dziewczynka, która zostaje porwana z polskiej wsi. Udaje się ją odnaleźć dopiero po czternastu latach.

Jej historia jest wstępem do historii o wstrząsającym procederze. Vega wyjaśnił, że film jest na tyle brutalny i przerażający, iż nie pojawią się prawdziwe dzieci.

– „Small World” powstał przy użyciu dzieci, które tak naprawdę nie istnieją, ponieważ na ekranie zobaczymy postaci stworzone z kilku osób – wzięliśmy nos jednego dziecka, usta innego – wyjaśnił.

Źródło: Super Express