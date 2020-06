Paweł Kukiz zdradza, co jak zagłosuje w II turze. Jeśli nie będzie Kosiniaka-Kamysza…

Jak Paweł Kukiz zagłosuje w drugiej turze, jeśli nie dostanie się do niej jego kandydat? Szymon Hołownia zdradził ostatnio, że poprze Rafała Trzaskowskiego. Lider K’15 ma inny plan.

– W 2015 nie poszedłem do drugiej tury i podobnie teraz, jeżeli nie dostanie się do niej Władysław Kosiniak-Kamysz i żaden z kandydatów nie przyjmie postulatów, które są dla mnie kluczowymi: postulatów zmian ustrojowych to nie pójdę na wybory w drugiej turze – mówił Paweł Kukiz w „Kropce nad I”.

Tymczasem Szymon Hołownia, nazywany czasem żartobliwie „kandydatem TVN na prezydenta”, zdradził, że w drugiej turze poprze Rafała Trzaskowskiego. Oczywiście wtedy, gdy on sam się do drugiej tury nie dostanie.

Hołownia i Trzaskowski walczą o podobny elektorat, dlatego ruch dziennikarza jest strzałem w stopę. Od teraz trudno mu będzie merytorycznie walczyć z Trzaskowskim, skoro już go zapewnił o swoim poparciu.

Źródło: TVN24, FB/Szymon Hołownia