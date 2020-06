Poseł PiS wyśmiewał wadę wymowy Sośnierza. „Powiedz ‚rower’!”

Poseł PiS przerywał wypowiedź Dobromira Sośnierza z Konfederacji, by wyśmiać jego wadę wymowy.

„Poseł na Sejm RP ziemi bydgoskiej. Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury. Wykładowca w Katedrze Logistyki. Działacz PiS. Abstynent.” – tak pisze o sobie Piotr Król na Twitterze.

W opisie nie ma ani słowa o braku dojrzałości i lubowaniu się w dziecinnych przytykach. Z tego co jednak pisze Dobromir Sośnierz w swoich mediach społecznościowych, Królowi mentalnie bliżej do dzieci z podstawówki, niż do swoich kolegów wykładowców.

„Dyskusja w Sejmie: przypominam posłom PiS, że ich europosłowie protestowali w PE przeciw blokowaniu poprawek bez merytorycznego związku. W ½ zdania przerywa mi Piotr Król: — Powiedz „rower”” – pisze na Twitterze Konfederata.

„Tak, to aluzja do mojej wady wymowy. Jak gołąb się zes*a na planszę, to też myśli że wygrał” – dodaje.