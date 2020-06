[SONDAŻ] Czy spór o LGBT będzie miał wpływ na wyniki wyborów? Polacy nie mają wątpliwości

Pracownia SW Research przeprowadziła na zlecenie rp.pl sondaż dotyczący nadchodzących wyborów prezydenckich. „Czy spór światopoglądowy dotyczący środowiska LGBT będzie miał dla Pani/Pana znaczenie przy wyborze prezydenta?” – usłyszeli respondenci. Jakie były ich odpowiedzi?

Andrzej Duda 10 czerwca podpisał Kartę rodziny. Deklaracja prezydenta gwarantująca finansowanie dla rodzin i obronę instytucji małżeństwa, jest kontrą do podpisanej przez Rafała Trzaskowskiego tzw. Karty LGBT+. Tę prezydent Warszawy podpisał w lutym 2019 r. Jej założeniem jest wspieranie przez władze stolicy środowisk LGBT.

Wybory prezydenckie sondażowo zdają się być potyczką między obecnym prezydentem Polski a prezydentem Warszawy. Wiele wskazuje na to, że obaj spotkają się w II turze wyborów. W dyskursie publicznym pojawiło się więc starcie dwóch ideologii – konserwatywnych wartości, których fundamentem jest rodzina vs. ideologia tzw. postępu, której przewodzą środowiska LGBT. Oczywiście ten PiS-owski konserwatyzm jest nieco pozorowany, co pokazało kilka lat rządów ludzi Jarosława Kaczyńskiego.

Zjednoczona Prawica jednak w ostatnich dniach, przejechała się na krytyce LGBT. Użyli swojej stałej uniwersalnej broni pt. populizm i tym razem coś poszło nie tak.

W związku z tym, że dyskusja na temat LGBT zdominowała ostatnio polskie media, portal rp.pl zdecydował się sprawdzić: „Czy spór światopoglądowy dotyczący środowiska LGBT będzie miał dla nich znaczenie przy wyborze prezydenta?”. Jak odpowiedzieli Polacy?

„Tak” odpowiedziało 41,1 proc. respondentów. „Nie” udzieliło 37 proc. ankietowanych. 22 proc. stwierdziło, że nie ma zdania w tej kwestii.

Źródła: rp.pl, NCzas.com