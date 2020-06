To będą wspominały następne pokolenia! Braun zgłosił poprawkę: „Żeby wszyscy byli zdrowi, piękni bogaci, a Pani Minister Emilewicz…” [VIDEO]

Poprawka jaką zgłosiła Konfederacja dotyczyła prezydenckiego projektu ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Artur Dziambor zdradził na Twitterze kulisy jej powstania.

„Ej, @GrzegorzBraun_, ale nie zrobisz takiej poprawki, co będą ją wspominali przez następne pokolenia. Grzegorz: Hold my” – napisał na Twitterze Dziambor.

– Ej, @GrzegorzBraun_ , ale nie zrobisz takiej poprawki, co będą ją wspominali przez następne pokolenia. Grzegorz: Hold my 🍺😎😎😎 #Konfederacja pic.twitter.com/0A2sRATcMn

Rzeczywiście treść poprawki jest nieprawdopodobna. Oto jak Konfederaci postanowili zakpić z utopijnego rozdawnictwa partii rządzącej.

„Art. 41a Żeby wszyscy byli zdrowi, piękni bogaci, a Pani Minister Emilewicz, aby miała własny helikopter do rozrzucania pieniędzy nad Polską na każde wezwanie” – brzmiała treść poprawki zaproponowanej przez Brauna.

Jaki był efekt? Okazuje się, że większość nie chce, żeby wszyscy byli zdrowi, piękni i bogaci… Na 285 posłów tylko 32 głosowało za przyjęciem poprawki. Przeciw było aż 244, a wstrzymało się dziewięciu.

Po odrzuceniu poprawki Brauna, Dziambor skwitował całą sytuację uderzając w patos jakim w pro-PiS-owskiej propagandzie posługuje się TVP. „No i co? No i nie będzie helikoptera dla pani @JEmilewicz i nie będziemy wszyscy zdrowi, piękni i bogaci. PiS zagłosował przeciw poprawce. Jutro w @WiadomosciTVP oczekuję pasków: ‚Komu przeszkadza szczęście Polaków?’ i ‚Skandaliczny sprzeciw dla deszczu pieniędzy’ Smutne” – skwitował na Twitterze.

No i co? No i nie będzie helikoptera dla pani @JEmilewicz i nie będziemy wszyscy zdrowi, piękni i bogaci. PiS zagłosował przeciw poprawce. Jutro w @WiadomosciTVP oczekuję pasków: „Komu przeszkadza szczęście Polaków?” i „Skandaliczny sprzeciw dla deszczu pieniędzy” Smutne.

