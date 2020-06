Viktor Orbán o tym, kto chroni Sorosa w UE. „Amerykańska lewica, spisek i zakulisowe siły”

Europa Zachodnia ma wyraźną tendencję do liberalnego imperializmu – stwierdził Viktor Orbán w wywiadzie dla krajowej stacji Kossuth Rádió.

– Użyję mocnego wyrażenia: w Europie Zachodniej istnieje liberalny imperializm […] Amerykańscy demokraci i lewica narzucają państwom o innym spojrzeniu swoją wizję świata, wybór wartości i koncepcji – w tym poglądy na temat rodzin, poglądy na temat migracji, pracy i bezrobocia – stwierdził węgierski premier Viktor Orbán.

Czy istnieje wielki spisek, który stoi za wszystkim?

– Nie lubię używać uproszczonego twierdzenia, że za każdym złożonym zjawiskiem międzynarodowym stoi tajny spisek. Jednakże takie spiski istnieją. Tak samo jak zakulisowe siły i widać to wyrażenie po niektórych orzeczeniach sądowych – mówił lider Węgier.

Orbán odniósł się w ten sposób do skandalicznego wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. ETS orzekł, że węgierska ustawa z 2017 r. O zagranicznym finansowaniu organizacji pozarządowych „wprowadziła dyskryminujące i nieuzasadnione ograniczenia” i była sprzeczna z zasadą swobodnego przepływu kapitału w Unii Europejskiej.

W węgierskiej ustawie chodziło o to, by ograniczyć wpływ miliardera Sorosa na to, co się dzieje na Węgrzech. Jak widać znalazły się jednak w UE elity, które otoczyły wpływowego bogacza ochronnym skrzydłem.

Źródło: rmx.news