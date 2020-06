Zwyrodnialec! Ochroniarz skatował mężczyznę, który zasnął na warszawskim przystanku [VIDEO]

„Przy metrze Wilanowska ochroniarz zaatakował mężczyznę, który zasnął na przystanku autobusowym. Psiknął mu w oczy gazem, poddusił i stłukł pałką. Na koniec usiłował go skuć” – dowiadujemy się z wpisu użytkownika Twittera, który wrzucił nagranie do sieci.

„Do próbującej interweniować kobiety rzucił „wracaj do siebie, ukraińska ku***”” – czytamy dalej.

Na nagraniu słyszymy, że mężczyzna krzyczy, że się dusi. Sprawa przypomina tę z USA, gdzie policjant w brutalny sposób obezwładnił George’a Floyda. Amerykański Murzyn w wyniku przemocowego zatrzymania zmarł.

Tam jednak mieliśmy do czynienia z wielokrotnie karanym kryminalistą, a zatrzymania dokonywał policjant. Tu mamy mężczyznę, który zasnął na przystanku i ochroniarza…

Przy metrze Wilanowska ochroniarz zaatakował mężczyznę, który zasnął na przystanku autobusowym. Psiknął mu w oczy gazem, poddusił i stłukł pałką. Na koniec usiłował go skuć. Do próbującej interweniować kobiety rzucił "wracaj do siebie, ukraińska ku***" @Policja_KSP jest sprawa… pic.twitter.com/4ksTGvbtFK

— stumbras (@stumbras3) June 20, 2020