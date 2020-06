Atak nożownika w Wielkiej Brytanii. Trzy osoby zadźgane [FOTO/VIDEO]

Trzy osoby zginęły, a trzy kolejne zostały poważnie ranne w ataku nożownika, do którego doszło w sobotę wieczorem w Reading. Według nieoficjalnych informacji sprawcą jest Libijczyk.

Do zdarzenia doszło ok. 19 miejscowego czasu w parku Forbury Gardens, w którym dwie godziny wcześniej zakończyła się demonstracja ruchu Black Lives Matter, choć spora część uczestników jeszcze tam pozostała.

Policja nie łączy jednak ataku z protestem. Według relacji świadków mężczyzna podbiegał od grupy do grupy siedzących w parku i wykrzykując niezrozumiałe słowa, dźgał nożem przypadkowe osoby.

„The Telegraph” cytuje jednego z naocznych świadków: „Ruszył w naszą stronę. Zaczęliśmy uciekać. Kiedy zdał sobie sprawę, że nas nie złapie, próbował dźgnąć ludzi z innej grupy. Złapał jedną osobę za kark. Kiedy zauważył, że zbliżają się do niego ludzie, wybiegł z parku” – opowiada mężczyzna.

Major incident in Forbury Gardens #stabbings massive police and health services presence. My thoughts with the victims 🙏🏻 pic.twitter.com/h4zBo3g9s1 — CarlosGarciaPascual (@Cogp79) June 20, 2020

Nożownik to Libijczyk?

Mężczyzna został aresztowany przez policję. Jak podała agencja Press Association, która powołuje się na źródło w służbach bezpieczeństwa, sprawca ataku jest Libijczykiem, jednak ani policja, ani władze jeszcze nie potwierdziła tej informacji. Podano tylko, że nożownik ma 25 lat.

Policja początkowo poinformowała, że zdarzenie rozpatruje w kontekście ataku terrorystycznego. Po kilku godzinach zmieniła jednak kwalifikację.

„Na obecną chwilę nie traktujemy tego ataku jako incydentu terrorystycznego, ale pozostajemy otwarci na każdą ewentualność, jeśli chodzi o motyw, i nadal korzystamy ze wsparcia kolegów z wydziału antyterrorystycznego” – brzmi komunikat brytyjskich służb.

Zbrodnię w Reading skomentował na Twitterze premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson. „Moje myśli są z tymi wszystkimi, których dotknął przerażający incydent w Reading i składam podziękowania dla służb ratunkowych na miejscu zdarzenia”.

My thoughts are with all of those affected by the appalling incident in Reading and my thanks to the emergency services on the scene. — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 20, 2020

Breaking: At least 3 dead, 2 injured, after a ‘random’ stabbing in the Forbury Gardens area of Reading, UK. A black lives matter protest took place at the site earlier today, but ended before the incident. A video shows medical helicopters at the scene. pic.twitter.com/n4FVUhpagC — PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 20, 2020