Dziambor wyjaśnia Dudzie, co ten podpisał. Prezydent zaklina rzeczywistość i nie chce tego przyznać

Podczas kampanijnego przemówienia prezydent Andrzej Duda stwierdził, że nie chce wracać do czasów, kiedy jednym trzeba było zabierać po to, by dawać drugim. Słowa głowy państwa wyśmiał Artur Dziambor z Konfederacji.

Duda po raz kolejny przypomniał, ile programów socjalnych podpisał za swojej kadencji. Wszystkie one są oczywiście finansowane z podatków, czego prezydent głośno przyznać jednak nie chce.

„Nie wracajmy już do czasów, kiedy trzeba było jednym zabierać po to, żeby dać drugim. Otóż tak nie ma i tak nie będzie. A już na pewno ja państwu gwarantuję, że się na takie rozwijanie Polski się nie zgadzam, wszystko będzie realizowane, dlatego, że jesteśmy w stanie to zrobić” – mówił Duda.

Polityka realizowana przez PiS i Dudę to nic innego, jak zabieranie jednym i dawanie drugim. Prezydent twierdzi jednak, że „tak nie ma”.

W ironiczny sposób wypowiedź prezydenta skomentował poseł Konfederacji, Dziambor.

„Jak nie wracajmy? My jesteśmy w samym szczycie tych czasów! A najbardziej, panie prezydencie Andrzej Duda, przyczyniła się do tego pana partia i pana długopis! Nigdy wcześniej władza nie była aż tak cyniczna, by na taką skalę przekupywać ludzi ich własnymi pieniędzmi” – uważa Dziambor.