Hipokryzja bez granic: Kosiniak-Kamysz będzie obniżał VAT! Internauci nie zapomnieli i nie okazali litości

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował na Twitterze, że w najbliższych dniach złoży do Sejmu projekt obniżający VAT. Internauci mają jednak dobrą pamięć, a kandydatowi na prezydenta mocno dostało się za polityczną hipokryzję.

„W tym tygodniu złożymy w Sejmie projekt ustawy obniżający stawki podatku VAT z 23% do 15%, i z 8% do 5%. Zostawmy pieniądze w kieszeniach Polaków – to jest sprawiedliwe państwo” – napisał na TT Władysław Kosiniak- Kamysz.

Internauci komentując ten wpis wypunktowali kandydata PSL-u. „To czego nie zrobiliśmy przez 8 lat rządzenia zaproponujemy w kampanii wyborczej. W końcu nic nas to nie kosztuje” – ironizował jeden z nich.

„Czyli za rządów PO-PSL państwo nie było sprawiedliwe? Przypominam, że wtedy stawki podatku VAT wzrastały, a nie malały…” – zauważył kolejny.

„Jakby Pan był uprzejmy i mi przypomniał, który rząd wprowadził tą podwyżkę? Dzięki” – dodał następny.

„Hehehe, wesołek z pana. Najpierw podnieść, by potem obiecywać obniżki… Po za tym w jaki sposób jako Prezydent?” – pyta inny.

Internauci przypomnieli Kosiniakowi-Kamyszowi, że to jego partia w pełni poparła podwyżkę tego VAT-u, który teraz wspaniałomyślnie chce obniżać. Tymczasem w październiku 2010 roku PSL w pełni poparł podwyższenie tegoż podatku do 23 procent.