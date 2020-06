Krzysztof Bosak nie próżnuje i od świtu rusza w trasę. Już o 7 prowadził transmisję na żywo [VIDEO]

Krzysztof Bosak dokręcą kampanijną śrubę. Po udanym wiecu w Warszawie, na którym pomimo ulewnego deszczu zjawiło się liczne grono sympatyków, kandydat Konfederacji na prezydenta rusza w dalszą trasę po Polsce. W niedzielę od świtu nagrywał dla swoich fanów krótkie wideo na żywo w mediach społecznościowych.

Bosak nagrywał z trasy do Radomia, gdzie w niedzielę o 13 planowane jest spotkanie na Placu Corazziego. Jak widać, przedstawiciel ideowej prawicy nie próżnuje i od samego rana pracuje, by przekonać do siebie więcej i więcej wyborców.

Kandydat Konfederacji wspominał m.in. sobotni wiec w Warszawie, w parku im. Marszałka Rydza-Śmigłego.

– To jest creme de la creme wydarzeń politycznych. Gdy przychodzi dużo ludzi, gdy jesteśmy blisko siebie na ulicy – podsumowywał Bosak.

Polacy chcą zmian. Nie kolejnych kosmetycznych zmian na linii PO-PiS, Polacy chcą realnych zmian, które pozwolą odmienić oblicze polskiej polityki. Takie zmiany gwarantuje wyłącznie @krzysztofbosak🇵🇱!#PrezydentBosak #Bosak2020 #NaprzódPolsko🇵🇱 pic.twitter.com/pCPaacj6sU — #Bosak2020 (@bosak2020) June 21, 2020

Poseł opowiadał także o kulisach swojego najlepszego – wg współpracowników – przemówienia politycznego. Miało ono miejsce pod jedną z siedzib UE w Polsce, po godzinnej manifestacji. W Bosaku buzowały, z każdą minutą narastały emocje, a przemówienie, całkowicie spontaniczne, było ich pokłosiem.