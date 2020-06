Mentzen przekonuje do głosowania na Bosaka: „On nie pozwoli na to, żeby prawo podatkowe było jeszcze bardziej skomplikowane” [VIDEO]

Sławomir Mentzen z Konfederacji postanowił wytłumaczyć wyborcom dlaczego należy głosować na Krzysztofa Bosaka. Oparł się tutaj o zapowiedź, w której kandydat zapewnił, że będzie wetował podwyżki podatków.

– Część osób ma nadzieję, że wybór kandydata Platformy, będzie dobrym wyborem, bo będzie on wetował podnoszenie i komplikowanie podatków w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości. To bardzo naiwny pogląd – zaczął Sławomir Mentzen.

– Ta sztafeta komplikowania życia polskim przedsiębiorcom trwa znacznie dłużej niż cztery lata. Tam na przemian jest PiS i Platforma – mówił dalej i dodał, że nic się nie zmienia bo obie te partie zwalczają przedsiębiorczość obywateli.

– Nie ma co liczyć na to, że Rafał Trzaskowski będzie wetował ustawy z nowymi podatkami. On je będzie podpisywał, dlatego, że będą za nimi głosować posłowie z jego partii – tłumaczył.

– Wybierzmy Krzysztofa Bosaka, który zapowiedział, że nie pozwoli, aby polskie prawo podatkowe było jeszcze bardziej skomplikowane – przypomniał.

Zaznaczył, że Bosak jest jedynym kandydatem, który powiedział „stop” takiej polityce. – Krzysztof Bosak gwarantuje to, że nie będziecie musieli płacić nowych podatków. Nie będziecie musieli zatrudniać nowych księgowych czy doradców podatkowych – mówił do przedsiębiorców.