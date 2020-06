Mentzen: „To traktowanie wyborców jak dzieci”. Kampania Andrzeja Dudy staje się groteską [FOTO]

Wybory prezydenckie 2020 przejdą do historii przez koronawirusa. Epidemia sprawiła, że ich termin został przesunięty. Teraz kolejnym punktem, który zakotwiczy to wydarzenie w głowach Polaków jest „popis” sztabu prezydenta Andrzeja Dudy. Ostatnio, żeby dołożyć Rafałowi Trzaskowskiemu zaangażowali do tego maskotkę! „To traktowanie wyborców jak dzieci” – zauważył Sławomir Mentzen z Konfederacji.

„@AdamBielan: Aby R. Trzaskowski już nigdy nie zapomniał, jak głosował ws. wieku emerytalnego, na każdym jego wiecu będzie gościć nasz bohater – Liczba 67 – wiek emerytalny, jaki wprowadził rząd PO-PSL” – czytamy na Twitterze.

Patrząc na kampanię Andrzeja Dudy widać, że w sztabie panuje popłoch i panika. Prezydent zaczyna tracić grunt pod nogami, a jego współpracownicy posuwają się do dziwacznych zabiegów. Takim infantylnym przesłaniem raczej się ośmieszają. Poza tym wielu wyborców może poczuć się urażona, dziecinnym i prostackim przesłaniem. Czy takie wydarzenie jak wybory prezydenckie nie zasługuje na więcej powagi?

Co do tego wątpliwości nie ma Sławomir Mentzen z Konfederacji. „Przeszliśmy do etapu zupełnie otwartego i oficjalnego traktowania wyborców jak dzieci. Jestem ciekawy wyników” – zauważył.

„A mówią, że troll-poprawka Konfederacji była niepoważna, podczas gdy to był żart, a tutaj mamy całkowicie poważną ‚akcję informacyjną” – zauważył jeden z internautów. Inny stwierdził, że w takim razie Dudę powinno się wyrażać liczbą 447, odnosząc się do haniebnej amerykańskiej ustawy.

„Oni mają wyborców za kretynów. Kierują swój przekaz, celując właśnie w ten elektorat” – podsumował inny komentujący.