Nowe informacje o ataku nożownika z Libii w Anglii

Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w parku Forbury Gardens, w którym dwie godziny wcześniej zakończyła się demonstracja ruchu Black Lives Matter. Według relacji świadków mężczyzna podbiegał od grupy do grupy siedzących w parku i wykrzykując niezrozumiałe słowa, dźgał nożem przypadkowe osoby.

Premier Boris Johnson twittował: „Moje myśli biegną do wszystkich osób dotkniętych przerażającym incydentem w Reading. Podziękowania dla służb ratowniczych działających na miejscu zdarzenia”.

My thoughts are with all of those affected by the appalling incident in Reading and my thanks to the emergency services on the scene.

