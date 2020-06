Robert Winnicki nie mógł wytrzymać ze śmiechu po słowach posła PO w Polsat News

Do zabawnej sytuacji doszło w Polsat News. Poseł Konfederacji Robert Winnicki nie wytrzymał ze śmiechu, po słowach posła KO Marcina Kierwińskiego.

W programie „Śniadanie w Polsat News” gośćmi byli m.in. posłowie KO i Konfederacji. Po słowach Marcina Kierwińskiego Robert Winnicki nie wytrzymał ze śmiechu.

– Powinno być rzeczą oczywistą dla kandydatów opozycyjnych, że w drugiej turze wszyscy poprą tego kandydata opozycji, który się w tej drugiej turze znajdzie – powiedział Kierwiński.

Ta wypowiedź doprowadziła do śmiechu posła Konfederacji Roberta Winnickiego. Na pytanie prowadzącego program, co go tak rozbawiło stwierdził, iż „przekonanie pana posła Kierwińskiego, że kandydaci opozycji będą popierać Rafała Trzaskowskiego”.

– My w drugiej turze, podobnie jak i w pierwszej, zamierzamy popierać Krzysztofa Bosaka. Według naszych prognoz i badań którymi dysponujemy, jest w tej chwili na trzecim miejscu – mówił Winnicki.

Robert Winnicki prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego nazwał „kłamczuszkiem”. Było to nawiązanie do sobotniego „gubienia się w zeznaniach” polityka, który najpierw mówił, że nie głosował w ogóle w sprawie obniżenia wieku emerytalnego, by później przyznać, że głosował „za”.

Polityk dodał, że celem na ostatni tydzień kampanii jest wprowadzenie Krzysztofa Bosaka na drugie miejsce. – Ta jego (Trzaskowskiego – red.) niewiarygodność będzie wychodziła, a na wiarygodności zyskuje Krzysztof Bosak – podkreślił Winnicki.