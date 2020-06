Rozruchy w Stuttgarcie. Kilkadziesiąt osób rannych [VIDEO]

Przez całą noc na ulicach Stuttgartu dochodziło do zamieszek, w których rannych zostało kilkadziesiąt osób w tym wielu policjantów. Zostali oni zaatakowani m.in kostką brukową Rzecznik policji w nocy z soboty na niedziele mówił agencji dpa,że sytuacja jest całkowicie poza kontrolą.

Działający w grupach napastnicy demolowali miasto, rozbijali witryny sklepów i plądrowali je. Policja nie była w stanie opanować sytuacji. Władze, by przywrócić porządek, ściągnęły policyjne posiłki z Badenii-Wirtembergii, kraju związkowego RFN, którego stolicą i największym miastem jest Stuttgart. Sytuacja uspokoiła się dopiero w niedzielę nad ranem Na razie nie wiadomo, jakie było tło tych zajść.

