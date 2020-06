Afroamerykański Hitler. Świetna prowokacja czeskiego tygodnika

Bandy BLM od tygodni demolują i plądrują miast na Zachodzie. Wszystko pod pretekstem walki z rasizmem. Politycy i podwładna jej policja upadla się klęka przed działaczami i bojówkami Black Lives Matter.

Gest ten nawiązuje do śmierci Geoge’a Floyda, który zmarł w czasie interwencji policyjnej, gdy funkcjonariusz dusił go klęcząc na jego karku. Klękanie jako gest sprzeciwu wobec rasizmu i brutalności policji szybko stało się gestem poddaństwa wobec rasistowskich band BLM

Do tego nawiazuje okładka największego czeskiego tygodnika „Reflex”. Na niej jest zdjęcie Hitlera wystylizowanego na murzyna. Opatrzone jest ono tytułem „Black Lives Matter” i pytaniem:” Czy uklękniemy przed wszystkimi złoczyńcami, którzy jakoby chcą poprawić sytuację?”

Wewnątrz jest artykuł i reportaż opatrzony zdjęciem chowanego w złotej trumnie George’a Floyda tez opatrzone pytaniem: „Czy to pomoże Ameryce?”.

Okładka wywołała burzę w mediach społecznościowych i reakcję cenzury Facebooka. Konto redaktora naczelnego tygodnika Marka Stonisza zostało na 24 godziny zablokowane. Stonisz udostępnił na Facebooku zdjęcie okładki, co oczywiście uruchomiło stróży politpoprawności. Jak podał Stonisz donos na niego wysłano z Irlandii. Post ze zdjęciem oczywiście zniknął

Wydawany od 1990 roku „Reflex” jest największym tygodnikiem w Czechach i ukazuje się w nakładzie 60 tysięcy egzemplarzy.

A #Czech weekly magazine sparked controversy with its cover page depicting Adolf Hitler as a black man. Footage filmed in #Prague on Friday shows the '#Reflex' publication at a newspaper kiosk.

— Ruptly (@Ruptly) June 20, 2020