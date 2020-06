Co dalej z Fort Trump? Ambasador Mosbacher tłumaczy się z burzy po książce byłego doradcy prezydenta

Tuż przed premierą do sieci trafiły fragmenty książki Johna Boltona. Były doradca Donalda Trumpa odnosi się w niej m.in. do projektu „Fort Trump”.

Do księgarni we wtorek trafi książka „Pokój, w którym się to zdarzyło”. Autorem jest John Bolton, były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Donalda Trumpa.

Bolton odszedł ze stanowiska w ub. roku. Powodem odejścia miała być coraz większa irytacja prymitywnym podejściem Trumpa do polityki międzynarodowej.

Książka wywołała burzę za sprawą ujawnionych fragmentów. W jednym z nich opisywana jest kwestia promowanego przez PiS projektu „Fort Trump”.

Bolton w książce opisuje swoją rozmowę z Trumpem o Forcie. Pytany o niego Trump miał stwierdzić, iż nie pamięta, żeby zgodził się na Fort Trump w Polsce.

To o tyle zaskakujące, że PiS gra tym projektem od dawna, a ambasador Georgette Mosbacher, będąca niczym namiestniczka Trumpa w Polsce zapewniała, o zwiększeniu liczebności żołnierzy amerykańskich.

W niedzielę ambasador tłumaczyła się, że nazwa „Fort Trump” nigdy nie była rozważana. Przypomnijmy – nazwę zaproponował Andrzej Duda w 2018 roku, w trakcie spotkania z prezydentem USA w Waszyngtonie.

To mylące stwierdzenie – nazwa „Fort Trump” nigdy nie była rozważana. Uwaga @POTUS skierowana jest na Wspólną Deklarację o Współpracy Obronnej, podpisaną przez obydwu prezydentów, która jest realizowana na bieżąco i zgodnie z harmonogramem. W Polsce będzie więcej żołnierzy z USA. https://t.co/qOr9tmK5V2 — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) June 21, 2020

O tym, że „Fort Trump” jednak nie powstanie alarmowała niedawno agencja Reuters. Zdaniem jej dziennikarzy powodem są kwestie finansowania bazy.

Wówczas również interweniowała Mosbacher.

– Kolejne nieprawdziwe informacje! Negocjacje idą zgodnie z planem! Ich efekty będą jeszcze bardziej imponujące niż pierwotna wizja Prezydenta Trumpa i prezydenta Andrzeja Dudy dotycząca amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce – przekonywała.

Źródło: Twitter Georgette Mosbacher / Gazeta.pl