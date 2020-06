Czym jeździ, jakiego kebaba lubi i co zrobiłby jako Prezydent Krzysztof Bosak? Q&A z kandydatem Konfederacji

W niedzielny wieczór na portalu wykop.pl odbyła się 4 godzinna sesja pytań i odpowiedzi z kandydatem Konfederacji na Prezydenta Krzysztofem Bosakiem. Podczas niej polityk odpowiedział na wiele pytań, tak politycznych, jak i prywatnych. Nie wszystkie odpowiedzi przypadły Internautom do gustu.

– Dziękuję za bardzo ciekawe pytania. To już koniec na dziś. Prawie 4 godziny nieustannego odpisywania po ciężkim dniu w trasie, po spotkaniach w Radomiu. Ale było warto. Pobiliśmy tegoroczny rekord w liczbie komentarzy – podsumował Q&A Krzysztof Bosak. A co działo się wcześniej?

Q&A z Krzysztofem Bosakiem

Krzysztof Bosak zadeklarował się m.in. jako zwolennik ulg podatkowych, zamiast socjalnego rozdawnictwa typu 500 plus, przedstawił także postulat emerytury obywatelskiej. Poseł Konfederacji sprzeciwił się natomiast powrotowi obowiązkowej służby wojskowej.

Co by nie było tak kolorowo, Krzysztof Bosak podtrzymał poparcie dla zakazu handlu w niedzielę, jednak wyśmiał też Adama Andruszkiewicza, który mówił o tym, że zakaz ten ożywi gospodarkę. W kwestii edukacji kandydat rozwinął postulat wprowadzenia bonu edukacyjnego, który wprowadziłby do oświaty konkurencyjność.

Krzysztof Bosak zadeklarował, że pierwszą ustawą, jaką złożyłby w Sejmie jako Prezydent byłaby liberalizacja dostępu do broni. Dodatkowo Bosak popiera karę śmierci oraz rozszerzenie prawa do obrony koniecznej. W kwestii poparcia dla „ustawy Wilczka”, Bosak odpowiedział: jestem za, w tym sensie, że prawo gospodarcze należy mocno uprościć.

– Musimy powstrzymać trend na zwiększanie ucisku fiskalnego i przeregulowywanie życia w każdym aspekcie. Niestety główny nurt ekonomistów, ekspertów i eurokraci kombinują w przeciwnym kierunku – pisał Krzysztof Bosak.

Polityk wyraził także poparcie dla tzw. „piwa pod chmurką”, czyli pozwolenia na spożywanie niskoprocentowych alkoholów np. w parkach czy na bulwarach. Poparł także pomysł budowy elektrowni atomowej w Polsce.

Co oczywiste Krzysztof Bosak opowiedział się za pełną ochroną życia nienarodzonego. Na koniec jeszcze jedna łyżka dziegciu, czyli wypowiedź polityka na temat legalizacji marihuany: Nie popieram, ale jestem za zmniejszeniem kar za posiadanie.

W trakcie wymiany padły też mniej poważne pytania. Dowiedzieliśmy się z nich m.in., że Krzysztof Bosak nie pali papierosów, ale gdyby palił to poratowałby szlugiem Stanisława Żółtka, je tylko polskie kebaby z sosem mieszanym (xD) a jeździ Kią Ceed.