Krzysztof Bosak wzywa rząd PiS do usunięcia opłaty dennej. „Wzywam rząd żeby przywrócił elementarny zdrowy rozsadek”

Kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak wezwał w poniedziałek w Iławie (woj. warmińsko-mazurskie) rząd Zjednoczonej Prawicy do usunięcia tzw. „opłaty dennej”. Jak podkreślił, rząd obiecał poprawić pomyłkę w ustawie dot. podatku wodnego, ale do tej pory tego nie zrobił.

Bosak podczas spotkania z mieszkańcami Iławy odniósł się do tzw. „opłaty dennej” – podatku naliczanym za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, m.in. za plaże czy pomosty.

Zdaniem kandydata Konfederacji „rząd pomylił się przy ustanawianiu podatku wodnego i ustanowił dziesięć razy wyższą stawkę „opłaty dennej”, niż pierwotnie było to ustalone i konsultowane podczas odpowiednich komisji sejmowych i konsultacji społecznych”.

Według Bosaka „minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk przyznał się do pomyłki i obiecał znowelizować rozporządzenie, a do dzisiaj tego nie zrobił”. „Pierwotnie podatek miał wynosić 0,89 zł od m2, a po pomyłce z przesunięciem przecinka wynosi 8,90 zł za m2” – wyjaśnił Bosak.

Polityk wezwał rząd Zjednoczonej Prawicy do „usunięcia podatku dennego”. „Wzywam rząd, żeby przestał udawać, że pomaga branży turystycznej przez bon turystyczny i żeby przywrócił elementarny zdrowy rozsadek w kwestii opodatkowania działalności gospodarczej, w szczególności prowadzonej nad wodą” – podkreślił.

Wskazał także na problem odprowadzania podatku wodnego do spółki Wody Polskie. „W tym przypadku stroną, do której trzeba odprowadzać ten podatek, jest spółka Wody Polskie. Trzeba zawierać specjalne umowy z tą spółką, jest cały szereg stawek podatkowych, zależnych od rodzaju prowadzonej działalności, i kwestią uznaniową jest zakwalifikowanie danej przystani do stawki” – powiedział Bosak.

Według niego „w wyniku nałożenia opłaty dennej okazało się, że właściciele przystani mogą rozbierać pomosty”. „W wyniku pomyłki nie opłaca się konserwować infrastruktury wodnej” – zauważył. Bosak zadeklarował, że nigdy nie podpisze ustaw, dających rządowi, albo spółce państwowej kompetencje do nakładania podobnych podatków jak opłata denna.

(PAP)