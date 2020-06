Małysz miał kontakt z kadrą skoczków. Mógł zarazić sporo osób. Jest reakcja PZN

W poniedziałek Adam Małysz za pośrednictwem mediów społecznościowych oświadczył, że jest zakażony koronawirusem. Kilka godzin później podjęto decyzję o przebadaniu dwudziestu osób związanych z kadrą polskich skoczków.

Apoloniusz Tajner w rozmowie z „Super Expressem” przekazał, że Adam Małysz miał kontakt z kadrą podczas zgrupowania w Zakopanem. Skoczkowie nie zostali objęci kwarantanną i trenują w Wiśle. Grupa potencjalnie zagrożonych zakażeniem jest jednak duża.

– Skoczkowie trenują na kolejnym zgrupowaniu, w Wiśle, zarówno w sali jak i na skoczni. Nie kontaktują się jednak z innymi osobami, a posiłki otrzymują do pokoju. Wszystkie 24 osoby z tej grupy zostaną jak najszybciej poddane badaniom na Covid-19 w formie wymazów. Zamknęliśmy na tydzień biuro PZN w Krakowie. Niektórzy jego pracownicy poddali się prywatnie badaniom. Ja też to uczynię i zostaję w Krakowie, żeby nie narażać rodziny, która mieszka w Warszawie – powiedział.

PZN uspokaja

W Polskim Związku Narciarskim ze spokojem przyjęto informację o zakażeniu koronawirusem Adama Małysza. „Nie panikujemy, wszystko jest pod kontrolą. Adam ostatni raz widział się z zawodnikami 12 czerwca” – powiedział PAP sekretarz generalny PZN Jan Winkiel.

Małysz obecnie pełni funkcję dyrektora koordynatora ds. skoków i kombinacji norweskiej w PZN.

„Przede wszystkim chciałbym poinformować, że nikt z zawodników, ani z członków sztabu nie ma objawów zakażenia koronawirusem. Cała grupa przebywa na zgrupowaniu w Wiśle i jest izolowana w hotelu” – podkreślił Winkiel.

Sekretarz powiedział również, że PZN pozostaje w stałym kontakcie z sanepidem i dostosowuje się do wszelkich zaleceń.

„Z otrzymanych informacji wynika, że jest bardzo małe prawdopodobieństwo, aby Adam mógł zarazić kogokolwiek, poza osobami, z którymi jest w stałym i bliskim kontakcie” – zdradził.

„Nie panikujemy, wszystko jest pod kontrolą. Adam ostatni raz widział się z zawodnikami 12 czerwca. Mimo to sondujemy możliwość przebadania całej grupy skoczków i sztabu” – dodał.

Małysz o zakażeniu poinformował na swoim profilu na Facebooku

„Witajcie kochani. Tydzień zaczynam niezbyt dobrą wiadomością. Po tym, jak jedna z osób, z którymi miałem kontakt w ostatnich dniach, miała pozytywny wynik testu na Covid-19, zdecydowałem poddać się badaniu. Okazało się, że zachorowałem na koronawirusa. Na szczęście na razie choroba przebiega bezobjawowo. Mam nadzieję, że tak będzie do wyzdrowienia” – napisał.

Jak dodał, ruszyły także procedury obowiązujące w takiej sytuacji, m.in. kwarantanna oraz poinformowanie osób, z którymi się spotykał.

„Piszę o zarażeniu również tutaj, by chronić innych i ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. To ważne, by wszyscy, którzy mieli ze mną kontakt w ostatnim czasie, przebadali się i podjęli niezbędne w takich okolicznościach środki ostrożności. Jak wiecie, przestrzegam zasad bezpieczeństwa, ale okazuje się, że to nie wystarcza. Niech ta sytuacja będzie i dla Was przestrogą – dbajcie o siebie i uważajcie” – zakończył.

42-letni obecnie Małysz to jeden z najwybitniejszych zawodników w historii skoków narciarskich. Wywalczył m.in. cztery medale olimpijskie – trzy srebrne i jeden brązowy.

W dorobku ma także m.in. cztery tytuły mistrza świata, cztery Kryształowe Kule za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata oraz triumf w Turnieju Czterech Skoczni (2000/01).

Źródło: „Super Express”, PAP