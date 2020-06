Podczas wyborów nie będzie cię w miejscu zamieszkania? Sprawdź, jak zagłosować w takiej sytuacji

„UWAGA, ważna informacja! W czasie wyborów prezydenckich 28 czerwca będziesz poza miejscem zameldowania? I tak możesz głosować na Krzysztofa Bosaka, to bardzo proste! Zrób to jak najszybciej!” – czytamy na Facebooku Konfederacji.

Osoby, które w dniu wyborów będą poza miejscem swojego zamieszkania mogą wziąć udział w wyborach prezydenckich. Żeby było to możliwe trzeba złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Trzeba to jednak zrobić do wtorku (23. czerwca). TUTAJ jest informacja, w jaki sposób zrobić to przez internet.

Jeśli natomiast chcesz zagłosować w miejscu swojego stałego zamieszkania, ale nie ma w nim meldunku, dowiedz się więcej TUTAJ.

Jeżeli natomiast w dniu wyborów będziesz poza gminą, w której jesteś zameldowany, a chcesz wziąć udział w wyborach prezydenckich, to możesz złożyć wniosek (najpóźniej do 26 czerwca) o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach 2020. Na jego podstawie możesz głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.