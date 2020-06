Polacy w Belgii zdezorientowani wyborami korespondencyjnymi. Jedni już zdążyli zagłosować, a inni nie dostali jeszcze pakietów

Polacy mieszkający w Belgii są zaniepokojeni przebiegiem organizacji wyborów prezydenckich. Wielu cały czas nie otrzymało jeszcze pakietów do głosowania. Jak zapewnił w rozmowie z RMF FM konsul Jacek Grabowski: „wszyscy powinni mieć karty do głosowania jutro”. To jednak nie jedyny problem związany z głosowaniem w tym kraju.

Polski konsulat w Brukseli wysłał w poniedziałek ostatnią partię pakietów wyborczych.

– Pakiety są wysyłane partiami. Ostatnia partia wyszła dzisiaj rano i będzie u wyborców jutro – zapewnił Grabowski w rozmowie z RMF FM. Dodał, że część Polaków głosujących w Belgii wrzuciła już do urn swoje karty.

Co ciekawe, wiele osób, które zarejestrowały się zaraz po uruchomieniu specjalnej strony MSZ, cały czas nie ma sowich pakietów. – Zarejestrowałam się 12 czerwca, moi znajomi już dostali karty do głosowania, a ja wciąż nic nie mam w skrzynce – poinformowała RMF FM pani Danuta, która od lat mieszka w Belgii.

Konsul tłumaczy, że czas rejestracji nie ma nic wspólnego z datą otrzymania pakietów. Grabowski wyjaśnił, że karty są wysyłane partiami „zgodnie z generowanymi przez system etykietami”. W związku z wieloma zaniepokojonymi wyborcami zamieszkującymi w Belgii, konsul na swojej stronie zamieścił komunikat.

„W związku z dochodzącymi do wydziału konsularnego Ambasady RP w Brukseli sygnałami zaniepokojenia ze strony wyborców, z których część otrzymała już swoje pakiety wyborcze, a inni ich nie otrzymali, uprzejmie informuję, że pakiety wyborcze wysyłane są partiami, po ich przygotowaniu. Dlatego otrzymacie Państwo pakiety wyborcze w różnych terminach” – czytamy w wyjaśnieniu.

To nie koniec zamieszania. Okazuje się, że na początku rejestrujący się wyborcy mieli informację, że nie będą mogli osobiście odnieść kart do swojej komisji wyborczej. Teraz okazje się, że jednak mogą, a możliwość osobistego zaniesienia pakietów dla osób, które otrzymają je we wtorek, albo środę będzie jedyną możliwością do wzięcia udziału w wyborach.

„Pakiet wyborczy osobiście do urzędu konsularnego do godz. 16:30 w piątek, 26 czerwca 2020 r” – informuje konsulat.