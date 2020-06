Tutaj głosowanie tylko korespondencyjne. Wójt Baranowa o decyzji dowiedziała się z radia

Mamy bardzo dużo trudności, zostaliśmy z problemem sami. Dla wojewody wielkopolskiego najważniejsze było, żeby zawiadomić kościoły – mówi PAP wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek. W gminie tej zarządzono wyłącznie korespondencyjne głosowanie w wyborach prezydenckich.

W piątek minister zdrowia Łukasz Szumowski przekazał Państwowej Komisji Wyborczej rekomendację, by – w związku z sytuacją epidemiczną – w dwóch gminach: Baranów (woj. wielkopolskie) i Marklowice (woj. śląskie) głosowanie 28 czerwca odbyło się tylko korespondencyjnie.

Uzasadniając tę rekomendację Ministerstwo Zdrowia przekazało, że obu gminach tzw. wskaźnik zapadalności przekracza 100 na 10 000 mieszkańców. PKW podjęła w piątek uchwałę o zarządzeniu wyłącznie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich w tych dwóch gminach.

Wójt Baranowa o decyzji dowiedziała się z radia

„O tej decyzji dowiedziałam się z radia” – powiedziała w poniedziałek PAP Lewandowska-Siwek. Jak dodała, „decyzja jest dla niej kuriozalna i niezrozumiała”.

„Mamy bardzo dużo trudności, zostaliśmy z problemem sami. Dla wojewody wielkopolskiego najważniejsze było, żeby zawiadomić kościoły” – zaznaczyła.

„Zostaliśmy rekomendowani do głosowania, kiedy art. 15 ustawy o wyborach mówi, że wybory wyłącznie korespondencyjne zarządza się tylko w przypadku nagłego i znacznego pogorszenia stanu epidemicznego. W naszej gminie było 101 zachorowań dwa tygodnie temu. Obecnie (na dzień rekomendacji) jest 40 czynnych zdiagnozowanych, większość to obywatele Ukrainy. Od 5 dni nie mamy nowych zakażeń” – oświadczyła wójt.

Przygotowywanie pakietów do głosowania

Gmina rozpoczęła przygotowania do głosowania korespondencyjnego już w sobotę. W internetowym biuletynie informacji publicznej, lokalnym radiu i gazecie umieszczono ogłoszenia o konieczności zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego najpóźniej do środy. Do wszystkich mieszkańców trafiły też powiadomienia za pośrednictwem sms-ów.

Pracownicy urzędu codziennie od rana do godz. 24.00 przygotowują pakiety do głosowania. „Takich pakietów wyborczych pracownik jest w stanie przygotować 12 na godzinę” – wyjaśniła wójt. Podała, że w gminie uprawnionych do głosowania jest 6284 mieszkańców.

Mieszkańcy zagłosują w innej gminie?

Według Lewandowskiej-Siwek mieszkańcy zgłaszają się do urzędu, ale po zaświadczenia o możliwości głosowania w innej gminie. „Już widzimy, że nie chcą głosować na terenie swojej gminy, bo w głosowaniu korespondencyjnym muszą podać swoje dane, a oni wolą zagłosować anonimowo” – poinformowała wójt.

Wyborcy ujęci w spisie wyborców w obwodzie głosowania znajdującym się na terenie gminy Baranów muszą zgłosić zamiar głosowania do 24 czerwca, czyli do środy. Mogą to zrobić m.in. osobiście, na druku zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w Urzędzie Gminy Baranów, telefonicznie, sms-em, telefaksem lub e-mailem. Pracownicy urzędu służą pomocą pod numerem telefonu 627394024.

Wyborcy, którzy podlegają obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 24 czerwca 2020 r. zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego mogą dokonywać do 26 czerwca – do piątku.

Wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę, 28 czerwca, a ewentualna druga tura – jeśli żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów – 12 lipca.