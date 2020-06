UWAGA! Ostrzeżenia dla połowy Polski. Wicher, burze i grad

IMGW wydał w poniedziałek po południu ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnymi burzami i deszczami dla siedmiu województw. Lokalnie może spaść do 60 mm deszczu, a porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 80 km/h.

Jak informuje IMGW, alerty drugiego stopnia obowiązują w województwach: mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim i podlaskim.

Na terenach tych prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 50 mm, a lokalnie w przypadku kumulacji opadów do 60 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami może też spać grad.

Z kolei w woj. pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, śląskim oraz części woj. wielkopolskiego obowiązują alerty pierwszego stopnia.

Na terenach tych synoptycy prognozują wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadów miejscami wynosić będzie od 20 mm do 40 mm, a lokalnie 50 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 75 km/h. Na terenach tych również możliwe są opady gradu.

IMGW zaleca śledzenie komunikatów pogodowych.

PAP