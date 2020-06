Wiktor Orban o liberalnym imperializmie. Premier Węgier zszokowany falą przemocy i chaosu na Zachodzie

Premier Wiktor Orban udzielił wywiadu, w którym po raz kolejny odniósł się do ingerowania przez Unię i jej instytucje w wewnętrzne sprawy Węgier. Stwierdził, że gdy widzi chaos i destrukcję na Zachodzie i słyszy krytykę pod adresem węgierskiego rządu, to nie wie czy ma się śmiać, czy płakać.

Obran udzielił wywiadu Radiu Kossuth, w którym komentował to, co dzieje się na Zachodzie. Pretekstem było ostatnie orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który uznał, za bezprawne węgierskie przepisy wymagające od organizacji pozarządowych (NGO) pełnej transparentności dotyczącej ich zagranicznego finansowania.

Ustawa o organizacjach pozarządowych, która została uchwalona w 2017 r., wymaga od tych które w ciągu roku otrzymały z zagranicy więcej niż 20 500 euro, by powiadamiały o wszystkich wpłatach powyżej 1500 euro i odpowiednie informacje zamieszczały online. Według ETS jest to sprzeczne z unijnym prawem.

– Panujący w Europie Zachodniej liberalny imperializm próbuje narzucić swój światopogląd krajom, które myślą inaczej. Zaangażowani są w to również amerykańscy Demokraci i często sądy międzynarodowe – powiedział Oban komentując werdykt Trybunału.

– W polityce panuje międzynarodowy trend, który ma na celu osłabienie i wyeliminowanie rządów i państw narodowych oraz połączenie ich w jakiś imperialny porządek – dodał. – Ten (liberalny imperializm – przyp. red) jest obecnie realizowany nie tylko przez państwa, ale także przez ponadnarodowe organizacje globalne i jest obsługiwany przez ludzi biznesu i ludzi pieniędzy, którzy finansują ten program i postrzegają siebie jako podmioty ponadnarodowe – mówił Orban.

Wspominając lata 80., kiedy Węgry były jeszcze pod jarzmem komunistycznym, a on był młodym działaczem na rzecz demokracji, Orban powiedział w Kossuth Radio, że „wyraźnie pamięta, że ​​kiedy ktoś wypowiedział wówczas słowo „ Zachód ”, miało to tylko pozytywne skojarzenia”. – Kiedy usłyszeliśmy sowiecką propagandę o biciu murzynów w Ameryce, wyśmiewaliśmy ją – wyjaśnił. Jak stwierdził, trzydzieści lat później wiele krajów zachodnich wydaje się zmierzać w kierunku „ruiny finansowej”, ponieważ „zadłużenie ich przekracza 120 procent” i co ważniejsze, doświadczają one zamieszek i rozpadu wspólnoty społecznej.

– Przez te kraje przetacza się fala przemocy. Pomniki są obalane – powiedział premier Węgier. – Na ulicach pięknych europejskich miast toczą się obecnie wojny gangów między różnymi grupami etnicznymi. Patrzę na te kraje, które wciąż pouczają nas jam mamy żyć i nie wiem czy mam płakać, czy śmiać się – spointował Orban.