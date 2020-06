Aktywistka LGBT mówi wprost: „Nie chodzi o prawa. Chcemy zdemontować małżeństwo”

Lesbijska aktywistka, wspierająca ruch ideologiczny LGBT, otwarcie przyznała, że celem działań podejmowanych przez jej podobnych działaczy jest demontaż małżeństwa, a nie walka o prawa dla homoseksualistów.

– Nie chodzi o prawo homoseksualistów do zawarcia małżeństwa, ale o to, że instytucja małżeństwa powinna przestać istnieć. Walka o małżeństwa dla homoseksualistów zazwyczaj wiąże się z ukrywaniem tego, co mamy zamiar zrobić z małżeństwami, kiedy ten cel osiągniemy. Mówienie, że instytucja małżeństwa wówczas nie ulegnie zmianie, jest kłamstwem – powiedziała Masha Gessen, dziennikarka i pisarka rosyjska chwaląca się swoją orientacją homoseksualną.

Tym samym Gessen udowodniła, że LGBT nie jest po prostu zbiorową nazwą dla wszystkich osób zmagających się z jakimiś zaburzeniami seksualnymi lub tożsamościowymi (homo-, trans- etc.), ale jest ideologią, taką samą jak komunizm, marksizm czy nazizm, która ma określone cele, do których dąży.

– Sądzę, że ona [instytucja małżeństwa] nie powinna istnieć – wyznała.

Jak Gessen wyobraża sobie świat bez małżeństw? Tu już wracamy do eksperymentów związanych z inżynierią społeczną, jakie próbowano przeprowadzać w ZSRR – dziećmi miałyby opiekować się „społeczności rodziców”.

Według aktywistki w rodzinie mogłoby być nawet pięciu „rodziców”. Co ciekawe, przy okazji mówienia o tym, Gessen popisała się nieznajomością matematyki na podstawowym poziomie.

– Pięciu rodziców dzieli się na dwie grupy po trzy – policzyła w pamięci.

Na zatrzymaniu tego szaleństwa powinno zależeć nie tylko politykom prawicy, ale również homoseksualistom mającym trzeźwy pogląd na rzeczywistość, ponieważ jeśli w dalszym ciągu będą oni kojarzeni z ideologią LGBT, która z dnia na dzień coraz bardziej poraża radykalizmem, to niedługo ludzie mogą się przeciwko temu zbuntować i zrobi się nieprzyjemnie…

Źródło: Lifesitenews.pl