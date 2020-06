HIT! Bosak & Braun – Barbie Girl Remix. Popłaczesz się jak Hołownia nad Konstytucją [VIDEO]

Pomysły Internautów nie przestają zadziwiać. Bosak i Braun śpiewający w rytm „Barbie Girl”? Z płaczącym Szymonem Hołownią na featuringu? Takie rzeczy znajdują się na końcu Internetu.

To prawdziwy hit Internetu. Nagranie ma predyspozycje, do przebicia słynnych przeróbek występu Zbigniewa Stonogi. Ktoś wpadł na pomysł, by przy pomocy archiwalnych nagrań, stworzyć remix kawałka „Barbie Girl”.

W oryginale kawałek wykonuje kolektyw „Aqua”. W poniższym remiksie śpiewają jednak… Krzysztof Bosak i Grzegorz Braun. Chórki robi im Szymon Hołownia płaczący nad Konstytucją.

Oglądając to też trudno się nie popłakać. Ze śmiechu.