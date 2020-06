„Prawdziwe zwycięstwo, jak ten grzmot z nieba!” Symboliczny moment podczas wystąpienia Krzysztofa Bosaka [VIDEO]

Podczas sobotniego wystąpienia Krzysztofa Bosaka na wiecu w Warszawie miał miejsce symboliczny moment. Kiedy kandydat Konfederacji mówił o przełamaniu poprawności politycznej i prawdziwym zwycięstwie narodowców, wolnościowców i tradycjonalistów, niebo zagrzmiało.

W sobotę w Warszawie odbył się największy wiec Krzysztofa Bosaka, w którym udział wzięło kilka tysięcy osób. Mimo padającego w trakcie deszczu wyborcy nie rozchodzili się, ale słuchali wystąpienia kandydata na Prezydenta.

Ideowa prawica

– To co widzę, to jest coś więcej niż nadzieja. To jest wiara, że zaczęła się prawdziwa polityczna zmiana. Ja tę wiarę noszę w sobie od wielu lat. Od wielu lat wierzyłem, że pogodzenie różnych nurtów rozbitego środowiska konserwatywnego: wolnościowców, narodowców, libertarian, tradycjonalistów, prawicowców jest możliwe. Dziś to się stało – mówił Bosak.

Polacy chcą normalności

– Chcemy, żeby pozostał to kraj pokojowy, ludzi żyjących w zgodzie, ludzi złączonych wspólną kulturą, wspólnymi wartościami. Ludzi mających różne wyznania, różne przekonania, ale nie rozwiązujących spory tak jak widzimy to w tej chwili w państwach Zachodnich – mówił.

– Taka jest większość Polaków. Większość Polaków chce normalności. Większość Polaków chce spokoju. Większość Polaków chce ewolucyjnego rozwijania polskiej tradycji, a nie odrzucania jej w imię źle pojętej nowoczesności. Taką siłą jest Konfederacja – dodawał Bosak.

– Nie ustępujemy przed pierwszym deszczem, nie cofamy się przed pierwszym złym słowem, nie odstępujemy po jakimś pierwszym podmuchu sprzeciwu, po kłodach rzucanych nam pod nogi. Jesteśmy twardzi, zdecydowani, wiemy czego chcemy, mamy przemyślane poglądy. Uwodzimy społeczeństwo logiką naszej argumentacji, a nie przekupstwem – podkreślił kandydat na Prezydenta.

– Jesteśmy ludźmi, którzy chcą państwa sprawnego i nowoczesnego. Jesteśmy ludźmi, którzy chcą wolności gospodarczej. Jesteśmy ludźmi, którzy chcą państwa niskich i prostych podatków – podsumował.

Grzmot jako znak

– Polacy zasługują na kogoś spoza tego układu. Spoza tego poprawnego politycznie systemu. Bez wstydu zawsze głosiłem swoje poglądy, czy były modne czy niemodne, czy mieliśmy jeden procent czy sondaże wystrzeliły na poziom kilkunastu procent – mówił Bosak.

– Niech ten padający deszcz budzi do życia Polskę. Niech ten padający deszcz będzie też nawozem pod prawdziwą zmianę polityczną, da tę energię, pokaże naszą twardość i zdecydowanie. Idźmy dalej, idźmy razem, najpierw I-sza tura wyborów prezydenckich, później II-ga, wybory parlamentarne za trzy lata i nowy ponad stu osobowy klub w Sejmie – dodawał.

– Przełamanie szklanych sufitów, przełamanie barier poprawności politycznej i prawdziwe zwycięstwo, jak ten grzmot z nieba – podsumował Krzysztof Bosak. – Potraktujmy ten grzmot jako znak, tacy jesteśmy jak ta błyskawica.