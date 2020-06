Projektant z USA chwali pierwszą damę w TVP. Ekspertka: taki projektant nie istnieje [FOTO]

W TVP ukazał się wywiad z Christianem Paulem, który rzekomo jest amerykańskim projektantem mody. Program traktował o stylu i prezencji Agaty Kornhauser-Dudy. Problem w tym, że taki projektant najprawdopodobniej nie istnieje.

Projektant z USA, Christian Paul, wychwalał na antenie TVP styl pierwszej damy. Najwidoczniej ktoś uznał, że Agata Korhauser-Duda zbyt rzadko pojawia się w kampanii.

Nie byłoby to nic dziwnego – w przypadku TVP -, że robi co może, by ratować kampanię Andrzeja Dudy. Okazuje się jednak, że to szczególny przypadek. Telewizja Polska bowiem najprawdopodobniej przekroczyła pewną granicę.

Tj. media szybko obiegła informacja, że taki projektant mody jak Christian Paul… nie istnieje.

Zasięgnęliśmy opinii ekspertki z branży modowej, która przygotowywała stylizacje dla gwiazd polskiej telewizji, a obecnie współpracuje ze znaną polską projektantką.

– Szczerze mówiąc nie kojarzę takiego projektanta jak Christian Paul – mówi nam.

Jak twierdzi, musi to być albo ktoś tak mało znany, że aż zupełnie nieistotny, albo postać wymyślona. W obu przypadkach to wstyd dla TVP, że wypuszczono taki materiał.