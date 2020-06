Różal OSTRO o LGBT. „Chcą żebyśmy traktowali ich normalnie, a sami robią z siebie debili” [VIDEO]

Marcin „Różal” Różalski zmasakrował środowiska LGBT podczas swojej wizyty w internetowej telewizji wRealu24.pl. „Przeszkadza mi to obnażanie się, te ich parady z genitaliami na wierzchu, gdzie ja idę na przykład ze swoim pasierbem i on to musi oglądać” – mówił w programie.

Marcin Różalski będąc gościem w bardzo dosadny sposób wypowiedział się na temat marszów równości, które odbywają się w całym kraju. Jego zdaniem środowisko osób LGBT powinno bardzo mocno zastanowić się, w jaki sposób prezentuje swoje poglądy.

„Przeszkadza mi to obnażanie się, te ich parady z genitaliami na wierzchu, gdzie ja idę na przykład ze swoim pasierbem i on to musi oglądać. Mi to nie pasuje, bo ja jako heteroseksualny facet nie idę ze swoją kobitą, nie idzie ona w stringach, a ja z fujarką zasłoniętą tylko liściem i nie smyram jej po tyłku. My to robimy w domach, niech oni też robią to w domach, wiesz o co chodzi” – stwierdził były zawodnik KSW.

„Zwróć uwagę, czego oni chcą. Oni chcą równouprawnienia, żebyśmy ich traktowali normalnie, jak wszyscy wszystkich, ale oni powodują sami swoim zachowaniem, że robią z siebie samych debili. Jeżeli oni żądają specjalnych hosteli dla siebie…” – dodał zniesmaczony.

Marcin Różalski w pewnym momencie w programie stwierdza paradoks środowisk LGBT. Podając przykład, gdy nie przyjmiesz kogoś z ich środowiska do pracy. „Ale Ty go nie przyjmiesz do pracy, to on (LGBT – red.) robi za to awanturę, robi z siebie człowieka nieszczęśliwego, to za przeproszeniem, ale o ch*j im chodzi? Chcą żebyśmy traktowali ich normalnie, a swoim zachowaniem sami robią z siebie debili” – podsumował w programie wielki miłośnik zwierząt.

Źródło: YouTube: wRealu24.pl